В Париже отменили традиционное празднование Нового года из-за коронавируса

Мероприятия на Елисейских Полях, посвященные празднованию Нового года 31 декабря, были отменены из-за коронавируса по рекомендации органов здравоохранения и полицейских. Об этом сообщает РИА Новости.

«Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте столицы Франции.

Телеканал BFMTV со ссылкой на мэрию Парижа сообщил, что концерт и традиционное пиротехническое шоу также не состоятся.

Всего в мире зарегистрировано более 270 млн случаев коронавирусной инфекции. В ряде стран введены жесткие Covid-ограничения.

Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен в 86 странах, включая Россию.