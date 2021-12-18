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Ру Тат
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Общество
18 декабря 2021  14:31

В Париже отменили традиционное празднование Нового года из-за коронавируса

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Мероприятия на Елисейских Полях, посвященные празднованию Нового года 31 декабря, были отменены из-за коронавируса по рекомендации органов здравоохранения и полицейских. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте столицы Франции.

Телеканал BFMTV со ссылкой на мэрию Парижа сообщил, что концерт и традиционное пиротехническое шоу также не состоятся.

Всего в мире зарегистрировано более 270 млн случаев коронавирусной инфекции. В ряде стран введены жесткие Covid-ограничения.

Новый штамм коронавируса «омикрон» на сегодняшний день выявлен в 86 странах, включая Россию.

 

#Франция #Новый год #коронавирус
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