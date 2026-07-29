Водовод, новые школы и парки: итоги пятилетки подвели в Пестрецах

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В Пестречинском районе подвели итоги реализации народной программы за последние пять лет. На муниципальном форуме «Работаем на результат!» обсудили развитие образования, здравоохранения, дорожной и коммунальной инфраструктуры, поддержку семей участников специальной военной операции, а также дальнейшие задачи муниципалитета.

В работе форума приняли участие глава Пестречинского района Раис Сулейманов, депутаты Государственной Думы РФ Рустам Калимуллин и Илья Вольфсон, главы сельских поселений, руководители предприятий и учреждений, представители общественных организаций и жители района.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Почетным гостем форума стал Герой России Иван Додосов. Ему вручили знак «Почетный гражданин Пестречинского района». Это звание было присвоено ему решением районного Совета в марте этого года.

С основным докладом выступил глава района Раис Сулейманов. Он отметил, что за последние пять лет в районе построены две школы, пристрой к лицею «Алгоритм» на 618 мест и четыре детских сада. Сейчас продолжается строительство еще одного детского сада на 340 мест в Куюках. Капитально отремонтированы Богородская и Пестречинская школы, в шести образовательных учреждениях модернизированы пищеблоки, продолжается ремонт Старо-Шигалеевской школы и школьной столовой в селе Татарское Ходяшево.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Серьезные изменения произошли и в системе здравоохранения. В районе построены шесть фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории, в том числе модульный ФАП в селе Шихазда.

«Теперь доступная медицина пришла в отдаленные населенные пункты, где раньше жителям приходилось добираться до больницы за десятки километров», – отметил Раис Сулейманов.

За пять лет в районе появились и новые объекты культуры и спорта. После капитального ремонта в Пестрецах открылся Дом культуры, получивший статус Дворца культуры, построены футбольный манеж и универсальный спортивный зал, а в Куюках оборудованы две современные спортивные площадки. В районном центре благоустроен парк Молодоженов, модернизирован Центр занятости населения.

«Создан современный сервис для граждан, где можно получить помощь в трудоустройстве и социальную поддержку», – подчеркнул глава района.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Продолжается развитие инженерной и дорожной инфраструктуры. В 2025 году завершилось строительство водовода Казань – Куюки протяженностью более семи километров. За пять лет построено и капитально отремонтировано свыше 30 километров дорог. По программе благоустройства обновлены пять дворов в Пестрецах и три – в Кощаково. Кроме того, капитально отремонтированы здания военного комиссариата, пожарной части, отдела МВД, семь многоквартирных домов, построено новое здание исполкома Богородского сельского поселения.

«Каждый из этих объектов – это ответ на конкретные запросы наших жителей, это и есть народная программа в действии», – подчеркнул Раис Сулейманов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Отдельное внимание в ходе форума уделили развитию экономики района. Сегодня в муниципалитете работают более 11 тысяч личных подсобных и 40 фермерских хозяйств. В прошлом году они получили государственную поддержку на сумму более 155 млн рублей. Количество индивидуальных предпринимателей превысило 3,3 тысячи, а малый бизнес формирует около 35 процентов валового территориального продукта района. По проекту «Чистая страна» в сельскохозяйственный оборот возвращено более 3,3 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель.

Отдельным направлением остается поддержка участников специальной военной операции и их семей. За последний год из района отправлено гуманитарной помощи более чем на 50 млн рублей, еще около 12 млн рублей направлено на адресную поддержку семей военнослужащих. В муниципалитете действуют программы помощи с ремонтом жилья, обеспечением дровами и решением бытовых вопросов.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Депутат Государственной Думы Рустам Калимуллин в своем выступлении остановился на развитии спорта и отметил достижения пестречинских борцов.

«Я считаю, что хорошо знаю Пестречинский район. Знаю многих ваших спортсменов, особенно известных борцов. Среди них три родственника Сафиуллины, Рустам Гиниятов, Черновы, Канашевы, Иван Баширов. В последние годы борьбы стало меньше. Поэтому мы 10–15 дней назад встретились в Ленино-Кокушкино с вашими руководителями спорта, с тренерами. Мы сели и поговорили с ними лицом к лицу. Появилась уверенность, что Пестречинский район снова поднимет былую славу и будет впереди по национальной борьбе корэш», – сказал он.

Раис Сулейманов сообщил, что сейчас продолжается капитальный ремонт спортивной школы и ледового дворца, а в следующем году район планирует принять соревнования федерального уровня.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Илья Вольфсон отметил высокие темпы развития муниципалитета и масштаб выполненных проектов.

«За пять лет в районе реализовано более 50 крупных проектов: построено два новых лицея, возведен долгожданный пристрой к лицею «Алгоритм», открылись четыре новых детских сада. По республиканской программе капитально отремонтированы восемь школьных столовых, открылась врачебная амбулатория, запущены новые ФАПы в Кобяково, Ковалях, Карповке, Старом Шигалеево. Посмотрите на парк «Детский городок», на парк в Званке – эти пространства совершенно другого, городского уровня и качества. За каждой цифрой стоит труд команды района», – подчеркнул он.

Завершился форум открытым диалогом с жителями. Среди поднятых вопросов – строительство дома творчества в Шигалеевском сельском поселении и общественной бани в Пестрецах. По словам Раиса Сулейманова, оба вопроса находятся в работе муниципалитета.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой