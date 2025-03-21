«У китайцев прям глаза загораются, понимаете?»: Минуллина оценила потенциал Пестрецов

Инвестиционный потенциал Пестречинского района, граничащего с Казанью и расположенного вдоль трассы М7, стал темой муниципального часа в АИР РТ. Что муниципалитет может предложить бизнесу, какие точки роста есть в районе – в материале «Татар-информа».





Фото: пресс-служба АИР

«Беспокоит вопрос – где клад?»

Пестречинский район Татарстана обладает уникальным сочетанием факторов, делающих его привлекательным для инвестиций. Как подчеркнула глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина на муниципальном часе, район представляет особый интерес. Богатое историческое прошлое, близость к федеральной трассе М7 и Казани, а так же развивающийся туристический потенциал создают благоприятную почву для реализации различных проектов.

История Пестречинского района уходит корнями вглубь веков. Здесь расположены памятники Волжской Булгарии золотоордынского периода, времен Казанского ханства, а также стоянки эпохи Энеолита. «Это наша история, наша культура, которую можно и нужно воссоздавать. С точки зрения развития туристического потенциала, на самом деле мы, наверное, даже недооцениваем потенциал этого района», – отметила Минуллина.

«Ну, конечно, особенно меня беспокоит вопрос, что в 2010 году был найден клад в 350 серебряных монет, отчеканенных от имени московских правителей Ивана III, Василия III, Ивана IV на монетных дворах Москвы, Твери, Новгорода и Пскова. Вот, значит, где клад? Пестрит ли Пестречинский район инвесторами? И другие ответы на поставленные мной вопросы мы с вами узнаем из сообщения главы района Раиса Ахтямовича Сулейманова», – заинтриговала слушателей Минуллина.

«Глэмпинги стоят, как пятизвездочные гостиницы»

На вопрос о найденном некогда кладе Сулейманов сходу ответить не смог, напомнив, что в районе он работает недавно – всего полгода. Однако социально-экономические показатели глава муниципалитета знает на зубок.

Так, по итогам 2024 года Пестречинский район занял 14 место в рейтинге социально-экономического развития, продемонстрировав рост внутреннего территориального продукта на 3%, до 26,2 млрд рублей. Объем инвестиций в 2024 году составил 34,3 млрд рублей, что на 7,3 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. Индекс промышленного производства достиг 107,3%.

Заработная плата на крупных и средних предприятиях составляет 65,7 тыс. рублей. На данный момент в районе числится всего 35 безработных. Близость к Казани привлекает жителей из других регионов, что привело к росту населения района на 2,7% до 68 175 человек по прописке, по факту проживает больше. Глава также отметил, что есть в муниципалитете проблема с маятниковой миграцией. Так, ежедневно порядка 20 тысяч человек ездят на работу в столицу Татарстана и близлежащие районы.

Помимо промышленности и сельского хозяйства, район обладает большим потенциалом для развития туризма, благодаря культурно-историческому наследию и живописной природе. В районе функционируют современные глэмпинги и гостиницы, а в 2024 году было запущено три новых туристических объекта.

«А стоимость в глэмпингах в сутки? Мы их изначально как бюджетные запускали, а в итоге они стоят как пятизвездочные гостиницы», – посетовала Минуллина.

Сулейманов, в свою очередь, заметил, что загружен работой и еще не успел воспользоваться возможностью там остановиться. Коллеги подсказали – от 7 тысяч рублей в зависимости от удобств. «Воспользуюсь позже эконом вариантом», – пообещал глава района.

«У китайцев при упоминании Ленино-Кокушкино загораются глаза»

Комментируя доклад главы Пестречинского района, Талия Минуллина обратила внимание на туристический потенциал территории и заметила, что особенную ценность в этом плане представляет Ленино-Кокушкино.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ребята, это ключевая история, это очень важный вопрос! Китайцы при одном только упоминании про это, у них прям глаза загораются, понимаете? Надо же это использовать, у них же есть деньги, у них есть интерес, да? Мы знаем, что там недавно случились определенные события, после которых воссоздавали эти объекты. Туда надо немножко впрыснуть капиталовложений. Это бомба замедленного действия в хорошем смысле этого слова. То есть там действительно можно рядом построить гостиницу, какие-то новые туры создать. Это потенциально для района золотая жила, в буквальном смысле», – заметила Минуллина.

На сегодняшний день комплекс находится в неудовлетворительном состоянии, посетовал Раис Сулейманов. Он рассказал, что в 2025 году планируется подготовить проект возрождения памятника, а начать работы хотят в 2026 году.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У нас был председатель комитета по охране ОКН Иван Гущин, также приезжал депутат Госдумы Артем Прокофьев, мы обошли все ножками, посмотрели места для развития. Малый и средний бизнес, гостиничные комплексы, торговые ряды, там все представлено, все есть в муниципальной собственности. Поэтому, как только мы сможем возродить данный памятник, естественно, будем уже турпотоки направлять туда и рассматривать возможность развития малой и средней бизнесовой площадки», – подытожил Сулейманов.

«Это не “мусорка”, а современное интересное производство»

Муниципальный час в АИР традиционно транслировался в прямом эфире в сообществе агентства, и за время беседы главе Пестречинского района поступило большое количество вопросов от активных граждан. Многие из них, в частности, касались строительства мусорного полигона. Прокомментировать необходимость реализации проекта взялась Талия Минуллина.

«Несанкционированные мусорные свалки, которые сегодня имеют место быть, это кошмар, от которого мы в любом случае должны отходить. Поэтому наведение порядка в этой сфере – это просто необходимость, которая назрела не сегодня, а далеко позавчера», – подчеркнула она.

Глава АИР подчеркнула, что современный мусорный полигон – это не просто свалка, а высокотехнологичный комплекс с контролируемой перевозкой мусора, возможностями работы с запахами и переработкой отходов. Она отметила, что переработанный мусор может использоваться в качестве сырья для предприятий, расположенных на промышленных площадках, создавая замкнутый цикл производства.

Минуллина привела пример европейские мусорные полигоны, которые выглядят как арт-объекты и не создают никаких неудобств для жителей. Она уверена, что современные технологии позволяют создавать прогрессивные решения.

«Но у меня есть ощущение, что они поймут только тогда, когда увидят, что это совсем не “мусорка” в Пестречинском районе, а это современное технологическое производство, это другая история совершенно», – заключила она.

«Вокруг фестивалей образовываются ниши для бизнеса»

Талия Минуллина также обратила внимание на то, что в Пестречинском районе находится крупное предприятие «Пестречинка». Раньше муниципалитет проводил яичный фестиваль «Скорлупино», однако в последние годы мероприятие не проводится. Глава района Раис Сулейманов пояснил, фестиваль отменили из-за проведения специальной военной операции на Украине. «Есть другие, более востребованные населением мероприятия», – заметил он.

Вместо этого, Пестречинский район развивает новую «фишку» – проведение военно-исторической реконструкции в родной деревне Петра Гаврилова, Героя Советского Союза и последнего защитника Брестской крепости.

Мероприятие, которое проводится уже в шестой раз, собирает до 6 тысяч гостей ежегодно. Реконструируются события начала Великой Отечественной войны, включая нападение фашистской Германии на Советский Союз, взятие и освобождение Брестской крепости. В этом году планируют добавить эпизоды, связанные с освобождением Кенигсберга, а завершится мероприятие Парадом Победы. Глава района пригласил всех желающих посетить эту военно-историческую реконструкцию в Альвидино.

Минуллина, в свою очередь, подчеркнула, что фестивали создают множество возможностей для развития малого бизнеса в сфере обслуживания.

«Мы почему сейчас говорим про фестивали, потому что вокруг них для малого бизнеса тоже очень много образовывается ниш. Люди хотят покушать, сувениры купить, они хотят где-то остановиться, да? То есть это тоже потенциально очень хорошая ниша для инвестиционного развития, для рекреационно-туристической сферы республики, она тоже имеет потенциал определенный», – отметила глава АИР.

«До МФЦ ехать 4 часа»

Глава Пестречинского района отметил динамичное развитие жилищного строительства, заявив, что в 2024 году было сдано 287 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 4 квадратных метра на одного жителя. Он признал отставание развития инфраструктуры от темпов строительства и сообщил, что все проекты рассматриваются комплексно, совместно с Институтом пространственного планирования. В них учитывают взаимосвязь Казани и прилегающих районов.

В 2024 году в Пестречинском районе был запущен новый детский сад на 360 мест. В этом году запланировано строительство еще одного крупного детского сада на 510 мест, что позволит решить проблему с очередью в Богородском сельском поселении.

Сулейманов сообщил и о решении проблемы с оказанием услуг МФЦ, которая особенно остро касается жителей Куюков. На данный момент в районе уже подобрали земельный участок. «Из Куюков до Пестрецов уж точно неудобно ездить, проще в Казань», – сказал Сулейманов. «Дорога занимает 4 часа», – заметила одна из участниц встречи.

«Перенаправление трафика на М7 – оптимальное решение»

Волновал активных жителей Куюков также вопрос транспортной инфраструктуры. Сулейманов напомнил, что из Казани до этого населенного пункта ходит автобусный маршрут №90. Ввиду востребованности, ранее его продлили до Богородского. Сейчас же рассматривается возможность укоротить маршрут до проспекта Победы, чтобы увеличить частоту рейсов до метро.

Также был задан вопрос о маршруте 29, заложенном в генплане. На данный момент, исходя из слов Сулейманова, проект остается только на бумаге. Когда он будет реализован – неизвестно.

Глава Пестречинского района признал, что существующая объездная дорога Куюков не справляется с транспортным потоком. В связи с этим рассматривается строительство новой дороги, которая соединит близлежащие населенные пункты с трассой М7, что позволит перенаправить транспортный поток в объезд Казани.