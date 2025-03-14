Волонтер из Нижнекамска сплела 125 браслетов выживания для бойцов СВО
Жительница Нижнекамска Венера Хамидуллина всего за десять дней сплела 125 браслетов выживания для бойцов спецоперации. Волонтер освоила технику плетения на мастер-классе, организованном в пункте сбора гуманитарной помощи, и с тех пор ежедневно изготавливает паракордовые браслеты.
Как рассказала активистка, идея заняться плетением возникла после просмотра новостного сюжета, в котором детей обучали этому ремеслу.
«Я давно увлекаюсь макраме, поэтому, когда увидела, что можно сделать что-то полезное для бойцов, сразу решила попробовать. На мастер-классе мне показали основные приемы, и уже через пять дней у меня была готова первая партия из 30 браслетов», — поделилась она.
Сейчас волонтер уделяет плетению все свободное время. В день она успевает изготовить до 25 браслетов, а на один аксессуар у нее уходит всего 5-10 минут.
«Стараюсь закончить все домашние дела пораньше, чтобы сесть за работу. Перед телевизором дело идет особенно быстро», — отметила нижнекамка.
Паракордовые браслеты востребованы на передовой: они используются в полевых условиях в качестве прочных веревок, стяжек, ремней для снаряжения и даже для наложения жгутов. Готовые изделия передаются бойцам вместе с гуманитарной помощью.
Хамидуллина призывает других неравнодушных граждан присоединяться к инициативе. По ее словам, освоить плетение может каждый, а вклад в поддержку военнослужащих будет значимым. Уже сегодня она забрала очередную партию материалов, чтобы вскоре передать еще несколько десятков браслетов на передовую.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.
Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.
«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.
С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой