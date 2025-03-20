Волонтер Гатин и его команда из Челнов завершают гуманитарную миссию в Лисичанске

Общественный деятель Рустам Гатин и его команда завершают гуманитарную миссию в Лисичанске и возвращаются в родные Набережные Челны. Их проект «Полевая кухня» был запущен в конце 2022 года при поддержке властей города и республики.

Более двух с половиной лет активисты ежедневно кормили тысячи мирных жителей, раздавая горячие обеды тем, кто больше всего в них нуждался. Всего было приготовлено 4 млн порций еды – это полторы тысячи тонн горячего питания, которые означают тысячи спасенных жизней.

Сейчас ситуация в регионе стабилизировалась: восстановлены жилые дома, социальные объекты, проведены газ и электричество. Поэтому «Полевая кухня» завершает свою миссию.

Рустам Гатин поделился эмоциями: «Готовимся к сбору вещей, чистим склад. На днях приготовим последнюю порцию каши. Всё супер, настроение отличное. Скоро будем дома, чему я очень рад!»

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.