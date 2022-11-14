Магдеев о помощи Лисичанску: «Все, что попадает в кастрюлю, — городские ресурсы»

О гуманитарной миссии в Лисичанске, выплатах мобилизованным воинам и мерах поддержки для членов их семей рассказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на совещании в городском исполкоме. Также он поделился впечатлениями от встречи с мобилизованными земляками в Казани и озвучил вопросы, которые их волнуют.

Команда челнинского предпринимателя Рустама Гатина отправилась с гуманитарной миссией в зону специальной военной операции Фото: nabchelny.ru

«Мы отправляем продукты, чтобы кормить до 5 тысяч жителей Лисичанска в условиях спецоперации»

В октябре из Набережных Челнов с гуманитарной миссией в зону специальной военной операции (СВО) отправилась команда челнинского предпринимателя Рустама Гатина. Она развернула в Лисичанске полевую кухню, чтобы кормить мирных жителей подшефного Татарстану города.

«Успешно работает наша группа челнинцев в Лисичанске. Напомню, мы их укомплектовали продовольствием, чтобы они готовили в полевых условиях питание для жителей города. Группа работает под руководством Рустама Гатина. Очередную партию продовольствия мы в ближайшие дни опять отправим», — сказал мэр Челнов Наиль Магдеев.

Градоначальник подчеркнул, что каждая такая партия стоит 5-6 млн рублей, средства на шефскую помощь выделяет муниципальный бюджет.

«Полевая кухня — это хорошо, но все ингредиенты для приготовления пищи покупаем мы, город. Поэтому рабочие руки — Гатина и его единомышленников, а все, что попадает в кастрюлю, — городские ресурсы. Это гречневая крупа, тушенка, мясо, соль, сахар. Кроме того, поставляется одноразовая посуда. Каждый такой груз стоит 5-6 млн рублей. Ежемесячно на эту сумму из средств города мы отправляем продукты, чтобы кормить до 5 тысяч жителей Лисичанска в условиях спецоперации», — рассказал мэр.

В первый раз в Лисичанск было отправлено 110 тонн продовольственного груза, во второй — 90 тонн Фото: nabchelny.ru

Магдеев отметил, что на прошлой неделе в Лисичанске были обстрелы, но челнинцы, несмотря на сложные условия, продолжают работать в городе. В первый раз в Лисичанск было отправлено 110 тонн продовольственного груза, во второй — 90 тонн. Шефскую помощь доставлял и сам Наиль Магдеев. Сейчас готовится следующая отправка.

«Этой работой я персонально занимаюсь, две недели назад я был там. Рабочие поездки будут продолжены. Мы своих не бросаем. За этим слоганом стоят не просто слова, мы это подкрепляем делами. В последнюю отправку мы везли теплые вещи и спальные мешки, там уже прохладно. Поэтому и продовольствие, и экипировка — все, что мы доставляем в зону боевых действий, необходимы. Все городские ресурсы будем концентрировать и направлять туда», — отметил градоначальник.

На территории «Казань Экспо» силами челнинских мастеров сцены был организован концерт Фото: nabchelny.ru

«В тылу нужно держать руку на пульсе»

Во время совещания Магдеев рассказал, как посетил танковый полигон в Казани, где проходят боевое слаживание более 500 мобилизованных граждан из Набережных Челнов.

Сначала делегация прибыла на территорию «Казань Экспо», где силами челнинских мастеров сцены был организован концерт. «Мы достаточно большой командой побывали у наших мобилизованных челнинцев. Моральная поддержка в столь непростое время для воинов, которые вскоре отправятся в зону СВО, просто необходима», — отметил градоначальник. Затем Магдеев с командой переехал на танковый полигон танкового училища.

По словам градоначальника, настроение у челнинцев боевое, сейчас они получают необходимые навыки Фото: nabchelny.ru

«Передали не только привет и наилучшие пожелания, но и продовольственную поддержку. Кроме того, ряд наших воинов получили необходимые обмундирование и экипировку, которые по ряду причин они не смогли получить при отправке, — это теплые вещи, сапоги, необходимые инструменты. Все это в боевых полевых условиях необходимо», — рассказал Магдеев.

По словам градоначальника, настроение у челнинцев боевое, сейчас они получают необходимые навыки.

«Пообщались, обсудили житейские дела», — рассказал он.

Магдеев напомнил, что для детей мобилизованных воинов есть несколько видов поддержки, в том числе бесплатное питание в школах, посещение детсадов, кружков образования, культуры, спорта. Кроме того, из муниципального бюджета выделяются финансовые ресурсы на транспортное обеспечение семей военнослужащих.

«Работу, что начали в начале мобилизации, нужно продолжать. Работаем 24/7, по каждой семье должен быть мониторинг, особое внимание — семьям наших воинов, их у нас около тысячи с учетом мобилизованных и добровольцев, которые ушли в батальоны „Алга“ и „Тимер“. В тылу нужно держать руку на пульсе», — поручил Магдеев.

Также мэр заявил о необходимости держать связь с командованием Казанского танкового училища, с руководством «Казань Экспо», отрабатывать возникающие вопросы. «У города есть ресурсы, поэтому мы будем ими пользоваться во благо наших людей, которые выполняют важную миссию по защите нашего Отечества», — отметил он.

Наиль Магдеев: «Я спросил, солдаты подтвердили: федеральные и республиканские деньги они получили. Они поступили на их карточки» Фото: nabchelny.ru

«Я спросил, солдаты подтвердили: федеральные и республиканские деньги они получили»

Из Набережных Челнов в общей сложности по частичной мобилизации было призвано 816 челнинцев, все они получили федеральные (195 тыс. рублей) и республиканские (20 тыс. рублей) выплаты.

«Я спросил, солдаты подтвердили: федеральные и республиканские деньги они получили. Они поступили на их карточки. В первую очередь мы обсуждали именно эти жизненные важные вопросы. Те, кто был призван в конце октября, получили средства из суммы 195 тысяч рублей с учетом того количества дней, которые они служили», — отметил Наиль Магдеев.

Также у мобилизованных возник ряд вопросов в части работы банков, социальной защиты, состояния здоровья родителей — все эти вопросы взяли в работу городские власти Фото: nabchelny.ru

Средства поступают с учетом того времени, когда человек призван, объяснил Магдеев. «Пять дней он отслужил, и сумма выплаты считается от количества этих дней. Полную сумму в 195 тысяч рублей он получит за ноябрь в начале декабря», — отметил градоначальник.

Также у мобилизованных возник ряд вопросов в части работы банков, социальной защиты, состояния здоровья родителей — все эти вопросы взяли в работу городские власти. Магдеев поручил ответственным службам еще раз проверить, как мобилизованным выплачиваются республиканские и федеральные средства.

«Все наши направления в плане поддержки должны работать. Об этом говорил наш глава государства Владимир Путин и Президент РТ Рустам Минниханов, который дал прямое поручение главам городов и районов. Мы должны эту работу выполнять», — подчеркнул Магдеев.

Диана Сагетдинова сообщила, что мобилизованные граждане и члены их семей из Набережных Челнов освобождены от уплаты налога на имущество и землю Фото: nabchelny.ru

Мобилизованным челнинцам не нужно обращаться в налоговые органы за поддержкой

Мобилизованные граждане и члены их семей из Набережных Челнов освобождены от уплаты налога на имущество и землю, а также от уплаты транспортного налога. Для применения этих мер поддержки мобилизованным не требуется обращаться в налоговые органы, сообщила на аппаратном совещании начальник ИФНС города Диана Сагетдинова.

«Сведения о них будут поступать в рамках межведомственного информационного взаимодействия Минобороны России и ФНС России», — пояснила спикер.

Решение об освобождении от налогов на имущество и землю было принято на заседании Горсовета Челнов 2 ноября.

Помимо этого, с 21 октября законодательством Татарстана мобилизованные граждане освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 год. Это касается одного транспортного средства, которым владеет мобилизованный.