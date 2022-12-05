«Они настоящие герои»: Магдеев рассказал о миссии челнинцев в Лисичанске

Город Набережные Челны и его жители — Рустам Гатин со своей командой — реализуют проект по организации горячего питания для жителей Лисичанска. О поездке и встрече с предпринимателем мэр Автограда Наиль Магдеев рассказал на аппаратном совещании.

«Организовано горячее питание для 5 тыс. жителей Лисичанска. Ранее там проживало более 100 тыс. жителей, теперь более 30 тыс. — дети, женщины, люди старшего поколения. Безусловно, все они нуждаются в материальной, моральной и продовольственной поддержке», — отметил мэр.

Магдеев рассказал и об условиях, в которых работают челнинцы. Он назвал их «неимоверно тяжелыми».

«Я убедился, посмотрел, как работает челнинская команда парней. Они настоящие герои, говорю это без преувеличения. В стотысячном городе перебои с газом, водой, светом, идут восстановительные работы, многие объекты социальной инфраструктуры разрушены. Ничего хорошего там нет, люди испытывают серьезные лишения. Сложная там ситуация. Это нужно увидеть. И после всего увиденного ценность бытия рассматривается по-другому», — сказал Магдеев.

По словам мэра, в Лисичанске всего 9 градусов ниже нуля, но при этом дует промозглый ветер, который через несколько минут продувает так, что становится очень холодно. Всё это влияет на самочувствие и здоровье жителей. Однако, по его словам, челнинцы продолжают делать свое дело, выполняя социальную миссию.

«Наши парни делают важное богоугодное дело. И у них это получается. Более двух месяцев эта работа организована. За счет средств города мы покупаем продовольствие здесь и направляем в Лисичанск. Мы как второй крупный город в республике будем оказывать всестороннюю поддержку», — добавил мэр.