Володин призвал регионы быстрее отреагировать на закон о защите от бездомных животных

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал законодательные собрания оперативно отреагировать на законопроект о защите людей от нападений бездомных животных. Видео выступления спикера нижней палаты парламента перед депутатами размещено в его Telegram-канале.

«Мы предлагаем решение, которое позволит животных с улицы забрать в приюты, а все те, кто любит животных, пожалуйста, приходите в приют, забирайте животное, ухаживайте за ним. Во всяком случае, вот у меня дома есть собачка, которую дети взяли больную, трехногую, котенок приблудший. Возьмите и котят, и собачек из приюта», – заявил Володин.

«А так что получается? У нас с вами на прошлой неделе фактически каждый день детей собаки загрызали. Высшая ценность – это человек, и мы его должны защитить, а ребенка тем более – он не может себя защитить», – подчеркнул политик.

«Мы сейчас направили законопроект в регионы. Просим наших коллег из законодательных собраний как можно быстрее нам свои заключения прислать, потому что это законопроект совместного ведения. Потом регионы будут для себя принимать решение, сами определят время нахождения собак бездомных в приюте. Как только придут отзывы от регионов, изучим эти отзывы, посмотрим, опубличим», – заметил он.

«Поэтому не надо уводить эту тему в бюрократию, в политиканство, потому что демагогия разрушительна, а тем более здесь у нас судьба детей», – поделился своим видением ситуации Вячеслав Володин.

Совет Госдумы ранее принял решение разослать субъектам Федерации законопроект о защите людей от нападения бездомных животных. Отзывы должны прийти в течение 15 дней.