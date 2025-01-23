На отлов бездомных животных в Татарстане потратят более 18 млн рублей

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В Татарстане потратят 18,8 млн рублей на отлов бездомных животных в 2025 году. Все тендеры опубликованы на портале Госзакупок.

Больше всего на эти цели хотят выделить в Зеленодольске (почти 5,3 млн рублей), затем следует Альметьевский район (2,55 млн) и Казань (1,8 млн). Немало потратят и на отлов бездомных в Бугульминском районе (чуть более 1,6 млн). Еще 947 тыс. уйдут на поимку бездомных животных в Лениногорском районе.

Также деньги выделили Лаишевскому (855,7 тыс.), Нурлатскому (734,3 тыс.), Кукморскому (610 тыс.), Тукаевскому (610 тыс.), Арскому (598,4 тыс.) и Мамадышскому (481,6 тыс.) районам.

Сармановский, Черемшанский, Верхнеуслонский, Алексеевский, Кайбитский, Аксубаевский, Агрызский, Сабинский и Тюлячинский районы РТ получат на отлов бездомных животных 2,6 млн рублей совокупно (суммы варьируются от 150 тыс. до 398 тыс. рублей).