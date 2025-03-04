Усыпить нельзя миловать: у регионов спросят мнение, что делать с бездомными животными

Государственная Дума соберет отзывы регионов на проект закона о защите людей от бездомных животных, сообщил Вячеслав Володин. Они ожидаются в течение 15 дней. Об основных позициях сторонников и противников законопроекта – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





В 2023 году регионы получили право самостоятельно определять политику в отношении бездомных животных

Фото: © «Татар-информ»

Такая разная региональная практика

В 2023 году регионы получили право самостоятельно определять политику в отношении бездомных животных.

На сегодняшний день в 17 субъектах РФ легализована эвтаназия бездомных животных. На данный момент такие законы действуют в 15 регионах, а в двух других – Мордовии и Хакасии – соответствующие нормативные акты вскоре вступят в силу.

Напомним, в Татарстане аналогичный законопроект обсуждался в 2023 году, но тогда решение не было принято.

Проблема назрела

Проблема с бродячими животными, как говорится, давно уже требовала решения.

Как сообщил депутат Госдумы РФ Бийсултан Хамзаев, по данным, полученным от журналистов, в 2024 году от нападений бродячих собак пострадали 237 тыс. граждан. Новостные ленты в регионах пестрят сообщениями о таких инцидентах. Бывает, что нападения бродячих животных на людей и вовсе заканчиваются самым трагическим исходом.

В 2024 году от нападений бродячих собак пострадали 237 тыс. граждан Фото: © «Татар-информ»

Что касается Татарстана, то такие случаи тоже фиксируются у нас. Так, в начале ноября прошлого года недалеко от остановки «Самосыровское кладбище» нашли тело 49-летней женщины. Ее тело с многочисленными укусами собак нашли в поле неподалеку от поселка и производственной базы. В начале февраля в Зеленодольске стая бродячих собак набросилась на двух школьников, хорошо, что обошлось без жертв – детям помогли прохожие. В январе в поселке Васильево Зеленодольского района РТ стая собак набросилась на 75-летнюю женщину – ее со множественными укусами доставили в больницу.

Законопроект об эвтаназии

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД России по вопросам семьи, женщин и детей объективно подойти к решению данного вопроса и разработать соответствующие меры защиты населения.

И вот уже 3 марта совет Госдумы РФ рассматривает новый законопроект, внесенный в Госдуму группой депутатов под руководством Нины Останиной, который предлагает существенные изменения в действующий закон об ответственном обращении с животными.

Ключевые изменения касаются двух аспектов: отмены обязательного возврата животных на улицы после процедур в приюте и введения возможности эвтаназии по истечении установленного срока содержания в приюте.

Таким образом устанавливается единое правовое поле для всех регионов России, а не только для тех, кто принял соответствующий местный закон или регламент по обращению с бездомными животными.

Государственная Дума соберет отзывы регионов на проект закона о защите людей от бездомных животных, сообщил Вячеслав Володин. Они ожидаются в течение 15 дней. 15 дней на сбор предложений — это установленный регламент, затем доработка, и документ вносится в зал пленарных заседаний. Володин четко обозначил задачу: закон должен решать проблему, а не множить полумеры.

Сегодня законодательно установленных предельных сроков содержания животного в приюте нет Фото: © «Татар-информ»

Общественная дискуссия

Тема легализации усыпления бесхозных животных, понятное дело, вызвала и продолжает вызывать большой общественный резонанс и дискуссии. Здесь затрагиваются вопросы гуманного обращения с животными и баланса между их защитой и безопасностью людей.

И здесь есть два диаметрально разных подхода.

Человек превыше всего

Первый подход – человекоцентричный. Есть большая разница между людьми и животными. Приоритет должен быть за людьми и их безопасностью, тем более что эта тема в последнее время стала особенно острой из-за массовых случаев нападения одичавших собак на людей. И такой закон должен приниматься несмотря на мнение зоозащитников.

Аргументы зоозащитников

Есть и второй подход – позиция зоозащитников. Он очень ярко изложен в открытом обращении к депутатам Государственной Думы Российской Федерации ряда зоозащитников из Татарстана. Это обращение подписали заместитель руководителя Исполнительного комитета города Казани по вопросам ЖКХ и гражданской защиты, координатор проекта «Защита животного мира» в Республике Татарстан Искандер Гиниятуллин, руководитель Координационного центра зоозащитных сил, директор Фонда защиты животных Fondanimals Павел Шидловский, президент Общественной организации «Ветеринарная Ассоциация НОВА» Андрей Фомин.

Основное содержание обращения:

- сегодня законодательно установленных предельных сроков содержания животного в приюте нет. Есть обязанность вернуть здоровое спокойное животное после стерилизации, вакцинирования и мечения в место прежнего его пребывания. Поправки к закону исключают возврат в принципе, оставляя животное в приюте до наступления предельного срока. Следовательно, на улице образуется пустое место, популяция уличных собак лишается своих членов, и все это приводит к тому, что на пустое место придут другие.

- во вносимый законопроект уже заложены коррупционные риски. Кто проконтролирует, сколько времени мертвая собака провела в приюте? Каким образом можно учесть эти сроки? Сколько средств может быть списано на якобы отлов якобы умерщвленных животных?

- готовится очередной законопроект, совершенно не учитывающий реалий, выполнить нормы которого предлагается за счет средств муниципальных бюджетов. Сложно сказать, как бывшие главы муниципальных образований, члены рабочей группы, подписались под таким заявлением.

- все мы знаем о массовых зачистках городов перед крупными событиями. Перед ЧМ-2018 по футболу в Казани и других городах было разом отловлено безвозвратно в несколько раз больше животных, чем в обычные годы. Но уже через пару лет популяция восстановилась, причем она пополнилась пришлыми собаками, и закончилось это резонансными нападениями на детей, после чего мы запустили городскую программу «Казань без брошенных животных».

Перед ЧМ-2018 по футболу в Казани и других городах было разом отловлено безвозвратно в несколько раз больше животных, чем в обычные годы Фото: © Татар-информ»

- именно отсутствие системы учета и регистрации животных не позволяет достоверно идентифицировать животное как имеющее или не имеющее владельца. Ряд последних случаев, включая прошлогодние нападения в пригородах Казани, был связан с нападением хозяйских собак, собак, имеющих владельцев, взявших на себя ответственность за животных.

- мы в Казани, готовя программу по работе с животными, привлекли к работе ученых – зоологов, ветеринаров, экологов, биологов, кинологов, ведущих представителей зоозащитного движения. Выслушали весь спектр мнений и разработали программу, которая уже дает свои результаты в значительном сокращении количества инцидентов с животными без владельцев, уменьшении числа жалоб граждан, экономии бюджетных расходов на отлов.

В поисках баланса

Мы видим довольно аргументированную позицию зоозащитников – в законопроекте много правовых лакун, есть риски коррупции, отсутствует понимание того, что делать с агрессивными хозяйскими собаками, и есть сложившаяся практика обращения с бродячими животными, которая, по словам зоозащитников, может решить проблему, отталкиваясь от принципа гуманизма. Убивая животных, общество в какой-то мере убивает и в себе гуманистическое начало.

Бродячие и хозяйские агрессивные стаи животных продолжают свои нападения на людей Фото: © Татар-информ

В то же время бродячие и хозяйские агрессивные стаи животных продолжают свои нападения на людей. А ведь жизнь и здоровье человека – это и есть высшая ценность. И защищать людей от нападений животных – это тоже гуманизм. Можно возразить, что легко быть зоозащитником, пока не нападут лично на тебя или твоих родственников.

Наверное, нужен какой-то разумный баланс между зоозащитой и защитой людей, нащупать который вполне могут в регионах, рассматривая этот законопроект. Регионам дано 15 дней, за которые они могут внести свои поправки. Во-всяком случае, в Татарстане есть от чего отталкиваться – соответствующие наработки, как и написали в обращении в Госдуму, имеются.