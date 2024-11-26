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Россиян будут штрафовать за нарушение требований к содержанию домашних животных
Депутаты Государственной Думы РФ приняли во втором и третьем чтениях проект закона об административном взыскании на сумму до 30 тыс. рублей за невыполнение требований к содержанию домашних животных.
Подобное нарушение для физических лиц будет грозить штрафом в размере до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для юрлиц – до 30 тысяч рублей.
В частности, штраф можно получить в случае самовыгула животного вне разрешённых властями мест, если хозяин не убирает продукты жизнедеятельности за своим питомцем, а также если выгул потенциально опасных собак осуществляется без намордника.
Ранее сообщалось, что после обнаружения тела женщины со следами укусов в Казани суд арестовал хозяина собак. Замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин призывает сохранять выдержку и дождаться результатов расследования, по итогам которого будут сделаны необходимые выводы.
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