Россиян будут штрафовать за нарушение требований к содержанию домашних животных

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Депутаты Государственной Думы РФ приняли во втором и третьем чтениях проект закона об административном взыскании на сумму до 30 тыс. рублей за невыполнение требований к содержанию домашних животных.

Подобное нарушение для физических лиц будет грозить штрафом в размере до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для юрлиц – до 30 тысяч рублей.

В частности, штраф можно получить в случае самовыгула животного вне разрешённых властями мест, если хозяин не убирает продукты жизнедеятельности за своим питомцем, а также если выгул потенциально опасных собак осуществляется без намордника.

Ранее сообщалось, что после обнаружения тела женщины со следами укусов в Казани суд арестовал хозяина собак. Замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин призывает сохранять выдержку и дождаться результатов расследования, по итогам которого будут сделаны необходимые выводы.