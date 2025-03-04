В 17 регионах России разрешили усыпление бездомных животных

В 17 регионах России легализовали эвтаназию бездомных животных. Как сообщают РИА Новости, подобные законы уже действуют в 15 субъектах России, еще в двух — Мордовии и Хакасии — вскоре вступят в силу.

Подобные меры начали вводиться после того, как в 2023 году регионы РФ получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными.

Ранее во всех регионах, по закону, действовали единые требования: отлов, размещение в приютах, стерилизация, вакцинация, а затем возврат неагрессивных животных в места обитания.