news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 4 марта 2025 10:18

В 17 регионах России разрешили усыпление бездомных животных

Читайте нас в
Телеграм

В 17 регионах России легализовали эвтаназию бездомных животных. Как сообщают РИА Новости, подобные законы уже действуют в 15 субъектах России, еще в двух — Мордовии и Хакасии — вскоре вступят в силу.

Подобные меры начали вводиться после того, как в 2023 году регионы РФ получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными.

Ранее во всех регионах, по закону, действовали единые требования: отлов, размещение в приютах, стерилизация, вакцинация, а затем возврат неагрессивных животных в места обитания.

#бездомные животные
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юристы объяснили, каким бизнесом можно, а каким нельзя заниматься в квартире

Юристы объяснили, каким бизнесом можно, а каким нельзя заниматься в квартире

3 марта 2025
Индустриальный рейтинг районов Татарстана-2024: кого подкосила добыча, а кого вытянул ОПК

Индустриальный рейтинг районов Татарстана-2024: кого подкосила добыча, а кого вытянул ОПК

3 марта 2025