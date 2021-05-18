Вода не прогрета – купаться опасно: как Татарстан готовится к пляжному сезону

Несмотря на жару, которая несколько дней стоит в Татарстане, купаться в водоемах еще нельзя – эта мысль была сегодня основной на брифинге в Кабинете Министров РТ, который был посвящен подготовке к пляжному сезону.

«Многие люди почему-то думают, что температура воздуха и температура воды одинаковая. Но сейчас она составляет примерно 16 градусов, купание в воде недопустимо и может привести к гибели», – предупредил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

В мае в запрещенных для купания местах утонули два человека. Один из погибших – 17-летний подросток. Его тело нашли на глубине трех метров недалеко от берега в реке Лубянка Кукморского района РТ.

Всего с начала года в водоемах Татарстана утонули восемь человек, среди которых один ребенок. По сравнению с алогичным периодом прошлого года показатели стали ниже.

Венедиктов отметил, что летом основной причиной гибели людей на воде становится купание в запрещенных местах. В прошлые выходные в Муслюмовском районе погиб 54-летний мужчина. На фотографиях с места происшествия видно, что там был установлен аншлаг, который предупреждал о запрете на купание, в воде плавали бревна.

«Купание в таких местах сопряжено с особой опасностью для человека. Тем более, там нельзя нырять. Нужно выбирать оборудованные пляжи со спасательными постами», – отметил глава ГИМС.

Официальное открытие пляжей в Татарстане запланировано на 1 июня. Сейчас их проверяют на соблюдений условий безопасности – всего на учете у ГИМС находятся 37 пляжей. По словам Венедиктова, ежегодно их количество увеличивается – за пять лет в республике благоустроили восемь пляжей.

Глава ГИМС подробно остановился на правилах нахождения на пляжах. Особое внимание он обратил на отдых детей. По его словам, ежегодно в водоемах республики тонут от шести до десяти детей. Основные причины – купание в запрещенных местах и выход к воде без присмотра взрослых.

«В прошлом году в республике погибли 10 детей. Пять из них утонули, играя около берега или катаясь на велосипедах возле воды. Еще пять – купались в запрещенных для этого местах. Во время каждого несчастного случая дети были без взрослых и не умели плавать», – заявил Венедиктов.

В этом году в Елабужском районе утонул семилетний ребенок. Вместе со сверстниками он катался на велосипеде и остановился около водоема. Мальчик потянулся за веткой и упал в воду.

«Напоминаем, что за неисполнение родителями обязанностей по отношению к детям предусмотрена административная ответственность», – обратился к родителям Венедиктов.

Еще раз подробно глава ГИМС остановился на нововведениях для владельцев судов. Главным из них стало увеличение штрафа за отсутствие спасательных жилетов на людях во время катания на лодках. Он вырос в 30 раз.

«При выходе в воду спасательные жилеты нужно хорошо застегнуть. Для пассажиров должны быть предусмотрены спасательные жилеты всех размеров», – заявил глава ГИМС.

Он напомнил, что для детей до 12 лет, водителей гидроциклов и пассажиров беспалубных судов длиною до четырех метров ношение спасжилетов обязательно. Перевозить в лодках детей до семи лет без сопровождающих их взрослых теперь тоже запрещено.

С начала года инспекторы ГИМС провели 118 рейдов, во время которых осмотрели 255 судов. Пятьдесят судоводителей привлечены к административной ответственности – чаще всего они нарушают правила перевозки пассажиров.

Глава ГИМС напомнил владельцам судов о базах-стоянках. Такое понятие появилось только в этом году. Сейчас в республике их насчитывается 33, однако проверку прошли только 16 из них.

Завершая выступление, Венедиктов еще раз попросил татарстанцев дождаться официального открытия пляжного сезона.

«Берегите себя и своих близких. Проведите беседы с детьми – объясните, что нельзя одним ходить к водоемам. Конечно же, необходимо научить ребенка плавать», – заключил глава ГИМС.