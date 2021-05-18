С начала весны инспекторы ГИМС оштрафовали в Татарстане 50 судоводителей

В этом году инспекторы ГИМС выписали штрафы 50 судоводителям. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, с начала года на водоемах республики прошли 118 рейдов, проверено 255 маломерных судов.

«Чаще всего водители судов нарушают правила перевозки пассажиров», – заявил глава ГИМС.

Венедиктов отметил, что сейчас на учете в ГИМС находятся 33 базы-стоянки для катеров и лодок, однако после проверки к работе были допущены только 16 из них.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало об ужесточении правил перевозки пассажиров на маломерных судах.