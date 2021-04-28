Без жилета в лодке кататься стало дороже в десятки раз: ГИМС о новом водном сезоне в РТ

О нововведениях этого водного сезона ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Одним из главных новшеств стало увеличение штрафа за отсутствие спасательных жилетов на людях во время катания на лодках – он вырос в 30 раз. Если раньше те, кто передвигается в лодке по воде без жилета, платили всего 500 рублей штрафа, то теперь он значительно подрос и составит от 15 до 20 тысяч рублей. Именно за отсутствие жилетов, по словам главы ГИМС, в прошлом году владельцам и пассажирам маломерных судов было выписано более 600 штрафов.

«Такие меры должны предупредить гибель людей при падении с маломерных судов и во время движения при нарушении правил маневрирования. В прошлом году из-за нарушений правил безопасности погибли семь человек», – объяснил Венедиктов.

Глава ведомства вспомнил случай, когда прошлым летом семь человек вышли на Каму в лодке без спасжилетов. Из-за перегруза судно перевернулось – мужчина спас жену и ребенка, а сам выплыть не смог.

Причем, по новым правилам, владельцам маломерных судов недостаточно просто иметь спасжилеты на борту судна. В жилетах обязаны быть дети до 12 лет, пассажиры беспалубных судов до 4 метров, а также те, кто находится на открытой палубе во время шлюзования судна. Кроме того, без спасжилета запрещено управлять гидроциклом и кататься на водных лыжах и надувных лодках.

Перевозить в лодках ребенка до семи лет без сопровождающего его взрослого теперь тоже запрещено.

Еще одно изменение для владельцев маломерных судов: устанавливать моторы, мощность которых в разы превышает допустимую для конкретной лодки, запрещено.

«Если раньше разрешалось устанавливать более мощные двигатели и предъявлять нам документы для переосвидетельствования, то теперь разрешения на это мы выдавать не будем», – рассказал Венедиктов.

Глава ГИМС сообщил, что в документах появилось новое понятие – «базы-стоянки». Сейчас в Татарстане их насчитывается 34 – каждую из них инспекторы ГИМС подготовят к обслуживанию маломерных судов. К таким базам нельзя относить стоянки, которые самовольно были организованы владельцами судов.

«Мы уже спланировали рейды вместе с транспортной прокуратурой и полицией для выявления и постановки на учет баз-стоянок, чтобы они использовали все меры безопасности для выпуска и хранения маломерных судов», – добавил глава ведомства.

Купаться разрешили еще в восьми местах

Отдельно глава ГИМС остановился на подготовке к купальному сезону. По его словам, только в прошлом году в водоемах республики утонули 94 человека.

Особую тревогу Венедиктов выразил по поводу гибели детей на воде. В прошлом году в Татарстане утонули 10 детей – пять из них погибли в не оборудованных для купания местах.

«Когда вы планируете выехать на отдых к водоему, нужно выбирать оборудованные пляжи со спасательными постами. Сегодня у нас на учете стоят 37 пляжей. Ежегодно мы ведем работы по их увеличению», – добавил Венедиктов.

В этом году еще в восьми излюбленных местах для купания татарстанцев появятся спасательные посты – в Казани, Набережных Челнах, Лаишево, Мензелинском, Новошешминском и Алексеевском районах.

«Мы понимаем, что в таких местах может быть вода плохая или берег топкий. Но людей это не настораживает – они там купались, купаются и будут купаться. Это несмотря на то, что мы выставили там запрещающие знаки. Всех людей мы оштрафовать не можем, поэтому мы будем устанавливать там посты и благоустраивать эти места», – заключил Венедиктов.