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Ру Тат
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16 мая 2021  11:26
Павел Климчак

В Татарстане спасатели нашли в пруду тело пропавшего накануне мужчины

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Сегодня утром в селе Уразметьево Муслюмовского района спасатели достали из местного пруда тело 53-летнего мужчины. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Мужчина пропал накануне, об этом сообщили местные жители по номеру вызова экстренных спецслужб 112. Предположительно, мужчина пропал во время купания, так как рядом с водой обнаружили его одежду.

Тем не менее пруд не является местом купания. Обнаруженное тело спасатели передали сотрудникам полиции. Дальнейшие подробности случившегося устанавливаются.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что купальный сезон в республике пока не открыт. В связи с этим запрещено купаться в любых водоемах, даже на пляжах, оборудованных для купания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, инспекторы ГИМС напомнили жителям Казани, что купаться до начала лета запрещено.

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