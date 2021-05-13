В Кукморском районе РТ водолазы достали из реки тело утонувшего юноши

Водолазы достали из реки Лубянка в Кукморском районе тело 17-летнего молодого человека. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По предварительной версии, юноша отдыхал на берегу реки со своими друзьями. В какой-то момент он ушел прогуляться один, в темноте по неосторожности упал в воду и не смог выбраться.

В данный момент обстоятельства гибели и причина смерти выясняются. Погибшему было 17 лет, он житель Набережных Челнов. Его тело нашли на глубине трёх метров недалеко от берега.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.