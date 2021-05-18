В мае в запрещенных для купаниях водоемах утонули двое татарстанцев

В мае в водоемах Татарстана погибли двое татарстанцев, которые купались в необорудованных местах. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его словам, из-за установившейся жаркой погоды многие жители республики раньше времени открыли купальный сезон, несмотря на то, что вода еще достаточно не прогрелась. Только за пять дней мая (с 11 по 14 мая) из воды были спасены три человека, один из них подросток. К сожалению, два жителя республики утонули.

«С начала года в республике мы зафиксировали 13 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек. В прошлом году за аналогичный период времени погибли девять человек», - заявил Венедиктов.