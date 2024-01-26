Внимание к мигрантам и преступлениям в отношении детей: Следком РТ о задачах 2024-го

На итоговой коллегии Следственного комитета с участием Рустама Минниханова подробно вспомнили, чем ведомство занималось в прошлом году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат с наркотиками, осквернение Вечного огня: громкие дела от СК

Сегодня в Следственном комитете Российской Федерации по Республике Татарстан на итоговой коллегии с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова подробно вспомнили, чем ведомство занималось в прошлом году.

«В центре внимания наших следователей – социально значимые и резонансные происшествия, тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, проявления коррупции, преступные посягательства в сфере экономики, нарушения конституционных прав граждан в различных сферах», – начал докладывать глава республиканского СК Валерий Липский.

Почти сразу же он вспомнил громкое дело, в котором на днях суд поставил точку.

«Недавно оглашен приговор заместителю главы МЧС республики Степущенко, который растратил средства министерства в размере 43 млн рублей, выделенных на монтаж системы оповещения населения. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы.

Недавно оглашен приговор заместителю главы МЧС республики Степущенко, который растратил средства министерства в размере 43 млн рублей Фото: © «Татар-информ»

Глава ведомства перечислил громкие дела уходящего года. Как стало известно на коллегии, сейчас Следком знакомится с материалами уголовного дела, возбужденного против депутата одного из сельских поселений и его знакомого, которые украли деньги более чем трех сотен дольщиков казанских жилых комплексов «Мелодия», «Поколение», «Жардин» и «Новые Горизонты». Ущерб от их действий оценили более чем в 350 млн рублей.

«Предстал перед судом начальник территориального отдела госстройнадзора Фаттахов, подписавший в 2016 году акт проверки жилого дома в Азнакаево, построенного с многочисленными нарушениями, что повлекло признание его аварийным и потребовало расселение его жильцов», – привел еще один пример Валерий Липский.

В прошлом году к исправительным работам был приговорен житель Зеленодольска, осквернивший мемориальный комплекс с Вечным огнем. Напомним, мужчина, будучи пьяным, жег там провода.

Еще одно громкое дело в копилке следователей – задержанный с наркотиками бывший депутат Государственного Совета РТ Рустем Хасанов. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.

Бывшего депутата Госсовета РТ Рустем Хасанова приговорили к одному году лишения свободы условно Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Раскрываемость изнасилований – 100 процентов, убийств – 97,7

Год для Следкома выдался жарким, свидетельством тому статистика: за год следователи рассмотрели 8,5 тысячи сообщений о преступлениях, в результате чего возбудили более 4 тысяч уголовных дел.

«В результате слаженного взаимодействия с органами дознания стабильно на высоком уровне остается раскрываемость убийств – 97,7 процента, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 99 процентов, изнасилований – 100 процентов», – отметил Липский.

Глава ведомства также отметил, что за прошлый год удалось раскрыть 129 преступлений, которые не удавалось раскрыть в прошлые годы. Таким образом, установлены виновные в совершении 13 убийств, семи изнасилований и случаев насильственных действий сексуального характера.

Заслугой СК вместе с сотрудниками других силовых ведомств стала поимка членов организованных преступных группировок, которые в общей сложности совершили 101 преступление.

«Продолжена работа по выявлению и расследованию коррупционных и должностных преступлений. По сообщениям о преступлениях коррупционной направленности возбуждено 824 уголовных дела, предстали перед судом 269 обвиняемых по 242 уголовным делам, совершивших 828 преступлений. Это на 28,8 процента больше, чем годом ранее», – сказал он.

Валерий Липский отметил, что за прошлый год удалось раскрыть 129 преступлений, которые не удавалось раскрыть в прошлые годы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«568 несовершеннолетних признаны потерпевшими»

Следственному комитету удалось снизить задолженность по заработной плате – со 131 до 94 млн рублей, а за весь год обеспечено погашение задолженности на общую сумму около 212 млн рублей.

«Общая сумма возмещенной и обеспеченной к возмещению заработной платы по оконченным уголовным делам составила свыше 22 млн рублей, а по находящимся в производстве – более 192 млн рублей. У лиц, допустивших ее невыплату, арестовано имущество стоимостью около 30 млн рублей», – рассказал Валерий Липский.

Подчеркнул он и работу над раскрытием преступлений, в которых пострадали дети.

«Следственные органы одними из первых встречаются с детской бедой и оказывают помощь несовершеннолетним, подвергшимся преступным посягательствам. В 2023 году возбуждено 775 уголовных дел соответствующей категории, 337 направлено в суд, перед которым предстали 357 преступников. 568 несовершеннолетних признаны потерпевшими», – рассказал Липский.

Глава ведомства привел в качестве примера ситуацию с матерью из Казани Евгенией Артюхиной. Напомним, в ноябре 2022 года женщина поссорилась со своим возлюбленным, после чего избила полуторогодовалую дочь руками и ногами, а затем выставила ребенка на холодный балкон в футболке и подгузнике. Весь процесс женщина снимала на видео. В итоге 34-летнюю мать приговорили к четырем годам колонии общего режима.

Избивавшую дочь Евгению Артюхину приговорили к четырем годам колонии общего режима Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Половина из возбужденных дел по терроризму и экстремизму ушли в суд»

32 уголовных дела по статьям об экстремизме и терроризме возбуждено следователями Татарстана за прошлый год, 15 из них уже направлены в суды.

«Не меньшее внимание уделяется противодействию экстремистским и террористическим проявлениям, которые продолжают оставаться опасными вызовами российскому обществу», – добавил Валерий Липский.

Он отметил, что Следственный комитет держит руку на пульсе и оперативно информирует власти о проблемах, создающих условия для совершения преступлений.

«В связи с обращениями Следственного управления органами государственной власти республики вдвое увеличены средства, направляемые на приобретение жилья для детей-сирот. В четыре раза – на финансирование закупок лекарственных средств для детей-инвалидов и иных льготных категорий граждан», – рассказал глава Следкома.

Перед судом предстали 68 мигрантов, совершивших преступления против половой свободы, жизни и коррупционной направленности Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Как никогда в стране обострилась проблема преступности в миграционной сфере»

Отдельно он остановился на проблеме с мигрантами.

«В прошедшем году как никогда в стране обострилась проблема преступности в миграционной сфере», – заявил он.

Он отметил, что в связи с этим главой Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным принято решение по созданию в каждом регионе страны отделов по расследованию преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере.

«Мы не стали исключением, в прошлом году был образован шестой отдел по расследованию особо важных дел, преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства», – подчеркнул Липский.

Он добавил, что также было активизировано межведомственное взаимодействие по работе в этой сфере. Отдельно глава ведомства поблагодарил Раиса республики за поддержку при создании этого отдела и отметил, что уже имеются результаты работы – перед судом предстали 68 мигрантов, совершивших преступления против половой свободы, жизни и коррупционной направленности.

«В частности, ожидают приговора двое граждан Республики Узбекистан, которые в октябре прошлого года около поселка Салмачи изнасиловали девушку и похитили ее имущество», – рассказал Валерий Липский.

Также в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении троих бывших студентов мединститута, двое из которых граждане Египта, один из Алжира, – они обвиняются в изнасиловании девочки 2008 года рождения и склонении ее к употреблению наркотиков, сказал глава республиканского Следкома.

Кроме этого, следователи выявили сотрудников МВД и исполкома, которые способствовали распространению нелегальной миграции. Были установлены девять сотрудников различных частных фирм, которые фиктивно поставили на учет более двух тысяч мигрантов.

В прошлом году был образован шестой отдел по расследованию особо важных дел, преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства Фото: пресс-служба МВД по РТ

«Люди идут к вам, и вы оправдываете их доверие»

Выступая, Раис Республики Татарстан отметил заслуги СК и обратил внимание на проблемы, над которыми следует работать более активно.

«Несмотря на внешние вызовы, Татарстан продолжает свое устойчивое развитие – это результат слаженной работы основных отраслей экономики, бизнеса и тесного взаимодействие органов государственного управления и правоохранительных ведомств», – начал свой доклад Рустам Минниханов.

Он отметил повышение активности и качества предварительного следствия, а также оперативности расследования, рост количества дел, направленных в суд, в том числе получивших широкий общественный резонанс, и сокращение количества дел, возвращенных прокурором и судом.

«Мы видим, что большое внимание руководство Следственного управления уделяет восстановлению прав потерпевших от преступных посягательств. Люди идут к вам, и вы оправдываете их доверие», – добавил Рустам Минниханов.

Отметил Раис Татарстана и вклад следователей в работу с теми, кто уклоняется от уплаты налогов.

«Налажено взаимодействие с налоговой службой, что позволило обеспечить привлечение в бюджет республики 1,7 млрд рублей налогов. Из года год мы видим, что собираемость налогов в республике вашими усилиями остается одной из самых высоких в нашей стране», – сказал он.

Затронул Минниханов и тему роста преступности в республике – вырос этот показатель на 6 процентов. Отдельно остановился он на тех преступлениях, где потерпевшими стали дети.

«Действительно страшная проблема – насилие в отношении детей. В прошедшем году в республике жертвами преступлений стали 558 несовершеннолетних. Необходимо принять исчерпывающие меры по координации усилий всех органов в борьбе с этой категорией преступлений, увеличить их раскрываемость и усилить профилактику», – добавил Раис Татарстана.

Также необходимо держать на постоянном контроле ситуацию с оплатой труда граждан, с восстановлением нарушенных прав социально незащищенных категорий граждан, оказанием помощи участникам СВО и их семьям, подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис Республики Татарстан отметил заслуги СК и обратил внимание на проблемы, над которыми следует работать более активно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мигранты не должны, как блуждающий атом, находиться на территории нашей страны»

Обратил внимание Раис Татарстана и на снижение взяточничества – этот показатель стал меньше на 13 процентов.

«Следует активизировать работу по расследованию преступлений, связанных с нарушениями законодательства о сохранности государственной собственности и бюджетных средств. Принципиально реагировать на упущения в деятельности юридических и должностных лиц. Первостепенная задача при расследовании налоговых преступлений – добиться компенсации причиненного ущерба. По уголовным делам об экономических преступлениях возмещено порядка 1,6 млрд рублей, а с учетом наложения ареста на имущество – свыше 2 млрд рублей. Важно, чтобы люди понимали, легче и безопаснее заплатить налоги, чем, погнавшись за сиюминутной выгодой, оказаться вовлеченными в уголовное судопроизводство», – отметил Раис Татарстана.

Отдельно остановился Рустам Минниханов на глобальных проблемах общества страны, затронувших в том числе и республику.

«В сложившейся геополитической ситуации одной из основных угроз являются терроризм и экстремизм. Борьба с ними не должна ослабевать ни на минуту. Нельзя допускать попыток раскачать общественно-политическую ситуацию в республике. Вот правильно вы сказали, с мигрантами мы должны работать. Они не должны, как блуждающий атом, находиться на территории нашей страны», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к главе СУ СКР по РТ Валерию Липскому.