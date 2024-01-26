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Внимание к мигрантам и преступлениям в отношении детей: Следком РТ о задачах 2024-го
Повышение преступности в республике, рост раскрываемости уголовных дел и преступления, где пострадавшими стали дети, – об этом говорили на итоговой коллегии татарстанского Следственного комитета. Глава ведомства и Раис Татарстана также заговорили о проблеме мигрантов и коррупции. Подробности в репортаже «Татар-информа».
Депутат с наркотиками, осквернение Вечного огня: громкие дела от СК
Сегодня в Следственном комитете Российской Федерации по Республике Татарстан на итоговой коллегии с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова подробно вспомнили, чем ведомство занималось в прошлом году.
«В центре внимания наших следователей – социально значимые и резонансные происшествия, тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, проявления коррупции, преступные посягательства в сфере экономики, нарушения конституционных прав граждан в различных сферах», – начал докладывать глава республиканского СК Валерий Липский.
Почти сразу же он вспомнил громкое дело, в котором на днях суд поставил точку.
«Недавно оглашен приговор заместителю главы МЧС республики Степущенко, который растратил средства министерства в размере 43 млн рублей, выделенных на монтаж системы оповещения населения. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы.
Глава ведомства перечислил громкие дела уходящего года. Как стало известно на коллегии, сейчас Следком знакомится с материалами уголовного дела, возбужденного против депутата одного из сельских поселений и его знакомого, которые украли деньги более чем трех сотен дольщиков казанских жилых комплексов «Мелодия», «Поколение», «Жардин» и «Новые Горизонты». Ущерб от их действий оценили более чем в 350 млн рублей.
«Предстал перед судом начальник территориального отдела госстройнадзора Фаттахов, подписавший в 2016 году акт проверки жилого дома в Азнакаево, построенного с многочисленными нарушениями, что повлекло признание его аварийным и потребовало расселение его жильцов», – привел еще один пример Валерий Липский.
В прошлом году к исправительным работам был приговорен житель Зеленодольска, осквернивший мемориальный комплекс с Вечным огнем. Напомним, мужчина, будучи пьяным, жег там провода.
Еще одно громкое дело в копилке следователей – задержанный с наркотиками бывший депутат Государственного Совета РТ Рустем Хасанов. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.
Раскрываемость изнасилований – 100 процентов, убийств – 97,7
Год для Следкома выдался жарким, свидетельством тому статистика: за год следователи рассмотрели 8,5 тысячи сообщений о преступлениях, в результате чего возбудили более 4 тысяч уголовных дел.
«В результате слаженного взаимодействия с органами дознания стабильно на высоком уровне остается раскрываемость убийств – 97,7 процента, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 99 процентов, изнасилований – 100 процентов», – отметил Липский.
Глава ведомства также отметил, что за прошлый год удалось раскрыть 129 преступлений, которые не удавалось раскрыть в прошлые годы. Таким образом, установлены виновные в совершении 13 убийств, семи изнасилований и случаев насильственных действий сексуального характера.
Заслугой СК вместе с сотрудниками других силовых ведомств стала поимка членов организованных преступных группировок, которые в общей сложности совершили 101 преступление.
«Продолжена работа по выявлению и расследованию коррупционных и должностных преступлений. По сообщениям о преступлениях коррупционной направленности возбуждено 824 уголовных дела, предстали перед судом 269 обвиняемых по 242 уголовным делам, совершивших 828 преступлений. Это на 28,8 процента больше, чем годом ранее», – сказал он.
«568 несовершеннолетних признаны потерпевшими»
Следственному комитету удалось снизить задолженность по заработной плате – со 131 до 94 млн рублей, а за весь год обеспечено погашение задолженности на общую сумму около 212 млн рублей.
«Общая сумма возмещенной и обеспеченной к возмещению заработной платы по оконченным уголовным делам составила свыше 22 млн рублей, а по находящимся в производстве – более 192 млн рублей. У лиц, допустивших ее невыплату, арестовано имущество стоимостью около 30 млн рублей», – рассказал Валерий Липский.
Подчеркнул он и работу над раскрытием преступлений, в которых пострадали дети.
«Следственные органы одними из первых встречаются с детской бедой и оказывают помощь несовершеннолетним, подвергшимся преступным посягательствам. В 2023 году возбуждено 775 уголовных дел соответствующей категории, 337 направлено в суд, перед которым предстали 357 преступников. 568 несовершеннолетних признаны потерпевшими», – рассказал Липский.
Глава ведомства привел в качестве примера ситуацию с матерью из Казани Евгенией Артюхиной. Напомним, в ноябре 2022 года женщина поссорилась со своим возлюбленным, после чего избила полуторогодовалую дочь руками и ногами, а затем выставила ребенка на холодный балкон в футболке и подгузнике. Весь процесс женщина снимала на видео. В итоге 34-летнюю мать приговорили к четырем годам колонии общего режима.
«Половина из возбужденных дел по терроризму и экстремизму ушли в суд»
32 уголовных дела по статьям об экстремизме и терроризме возбуждено следователями Татарстана за прошлый год, 15 из них уже направлены в суды.
«Не меньшее внимание уделяется противодействию экстремистским и террористическим проявлениям, которые продолжают оставаться опасными вызовами российскому обществу», – добавил Валерий Липский.
Он отметил, что Следственный комитет держит руку на пульсе и оперативно информирует власти о проблемах, создающих условия для совершения преступлений.
«В связи с обращениями Следственного управления органами государственной власти республики вдвое увеличены средства, направляемые на приобретение жилья для детей-сирот. В четыре раза – на финансирование закупок лекарственных средств для детей-инвалидов и иных льготных категорий граждан», – рассказал глава Следкома.
«Как никогда в стране обострилась проблема преступности в миграционной сфере»
Отдельно он остановился на проблеме с мигрантами.
«В прошедшем году как никогда в стране обострилась проблема преступности в миграционной сфере», – заявил он.
Он отметил, что в связи с этим главой Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным принято решение по созданию в каждом регионе страны отделов по расследованию преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, а также в миграционной сфере.
«Мы не стали исключением, в прошлом году был образован шестой отдел по расследованию особо важных дел, преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства», – подчеркнул Липский.
Он добавил, что также было активизировано межведомственное взаимодействие по работе в этой сфере. Отдельно глава ведомства поблагодарил Раиса республики за поддержку при создании этого отдела и отметил, что уже имеются результаты работы – перед судом предстали 68 мигрантов, совершивших преступления против половой свободы, жизни и коррупционной направленности.
«В частности, ожидают приговора двое граждан Республики Узбекистан, которые в октябре прошлого года около поселка Салмачи изнасиловали девушку и похитили ее имущество», – рассказал Валерий Липский.
Также в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении троих бывших студентов мединститута, двое из которых граждане Египта, один из Алжира, – они обвиняются в изнасиловании девочки 2008 года рождения и склонении ее к употреблению наркотиков, сказал глава республиканского Следкома.
Кроме этого, следователи выявили сотрудников МВД и исполкома, которые способствовали распространению нелегальной миграции. Были установлены девять сотрудников различных частных фирм, которые фиктивно поставили на учет более двух тысяч мигрантов.
«Люди идут к вам, и вы оправдываете их доверие»
Выступая, Раис Республики Татарстан отметил заслуги СК и обратил внимание на проблемы, над которыми следует работать более активно.
«Несмотря на внешние вызовы, Татарстан продолжает свое устойчивое развитие – это результат слаженной работы основных отраслей экономики, бизнеса и тесного взаимодействие органов государственного управления и правоохранительных ведомств», – начал свой доклад Рустам Минниханов.
Он отметил повышение активности и качества предварительного следствия, а также оперативности расследования, рост количества дел, направленных в суд, в том числе получивших широкий общественный резонанс, и сокращение количества дел, возвращенных прокурором и судом.
«Мы видим, что большое внимание руководство Следственного управления уделяет восстановлению прав потерпевших от преступных посягательств. Люди идут к вам, и вы оправдываете их доверие», – добавил Рустам Минниханов.
Отметил Раис Татарстана и вклад следователей в работу с теми, кто уклоняется от уплаты налогов.
«Налажено взаимодействие с налоговой службой, что позволило обеспечить привлечение в бюджет республики 1,7 млрд рублей налогов. Из года год мы видим, что собираемость налогов в республике вашими усилиями остается одной из самых высоких в нашей стране», – сказал он.
Затронул Минниханов и тему роста преступности в республике – вырос этот показатель на 6 процентов. Отдельно остановился он на тех преступлениях, где потерпевшими стали дети.
«Действительно страшная проблема – насилие в отношении детей. В прошедшем году в республике жертвами преступлений стали 558 несовершеннолетних. Необходимо принять исчерпывающие меры по координации усилий всех органов в борьбе с этой категорией преступлений, увеличить их раскрываемость и усилить профилактику», – добавил Раис Татарстана.
Также необходимо держать на постоянном контроле ситуацию с оплатой труда граждан, с восстановлением нарушенных прав социально незащищенных категорий граждан, оказанием помощи участникам СВО и их семьям, подчеркнул Рустам Минниханов.
«Мигранты не должны, как блуждающий атом, находиться на территории нашей страны»
Обратил внимание Раис Татарстана и на снижение взяточничества – этот показатель стал меньше на 13 процентов.
«Следует активизировать работу по расследованию преступлений, связанных с нарушениями законодательства о сохранности государственной собственности и бюджетных средств. Принципиально реагировать на упущения в деятельности юридических и должностных лиц. Первостепенная задача при расследовании налоговых преступлений – добиться компенсации причиненного ущерба. По уголовным делам об экономических преступлениях возмещено порядка 1,6 млрд рублей, а с учетом наложения ареста на имущество – свыше 2 млрд рублей. Важно, чтобы люди понимали, легче и безопаснее заплатить налоги, чем, погнавшись за сиюминутной выгодой, оказаться вовлеченными в уголовное судопроизводство», – отметил Раис Татарстана.
Отдельно остановился Рустам Минниханов на глобальных проблемах общества страны, затронувших в том числе и республику.
«В сложившейся геополитической ситуации одной из основных угроз являются терроризм и экстремизм. Борьба с ними не должна ослабевать ни на минуту. Нельзя допускать попыток раскачать общественно-политическую ситуацию в республике. Вот правильно вы сказали, с мигрантами мы должны работать. Они не должны, как блуждающий атом, находиться на территории нашей страны», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к главе СУ СКР по РТ Валерию Липскому.
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