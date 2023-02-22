«Хочу чтобы она растила детей»: бабушка просит освободить дочь, которая избила ее внучку

Сегодня в Московском районном суде Казани продлили арест 34-летней местной жительнице Евгении Артюхиной. Женщину обвиняют в избиении малолетней дочки.

По версии следствия, 22 ноября прошлого года женщина поссорилась со своим сожителем, после чего принялась избивать полуторогодовалую дочь руками и ногами, а затем выставила ребенка на неутепленный балкон в одной футболке и подгузнике. Весь процесс женщина снимала на видео.

«От тебя, единственный твой ребенок, на балконе замерзнет. И подохнет. Я ей устрою райскую жизнь, потому что ты такой. Не был бы таким, нормально бы все было. Сдохнет - похороню, на могилку будешь ходить», - комментировала за кадром автор жестокого ролика.

Запись Артюхина отправила своему сожителю, вскоре ролик попал в Интернет и привлек внимание правоохранителей. В отношении матери сразу же возбудили уголовное дело. Женщине предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. На время следствия ее отправили в СИЗО. Как выяснилось, женщина уже не раз привлекала внимание сотрудников ПДН.

Сегодня суд планировал приступить к рассмотрению дела по существу – зачитать обвинительное заключение и выслушать позицию подсудимой относительно произошедшего.

За 20 минут до начала разбирательства, на пороге зала суда появились пожилая женщина и девочка. Как выяснилось, это были мать и старшая дочь подсудимой. Она рассказала о положении дел в семье.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сейчас все трое детей живут со мной, я оформила над ними опеку. Средний внук с инвалидностью, младшая ходит с ним в одну группу детского садика, они погодки», – объяснила женщина.

Детей забрали после того, как на мать возбудили уголовное дело, но старшая дочка-второклассница живет у бабушки уже давно. На вопрос о том, почему так вышло, пенсионерка ответила уклончиво.

«Потому что она пришла мне помогать», – сказала она.

Когда корреспондент «Татар-информа» поинтересовалась у пожилой женщины, куда запропастился отец детей, пенсионерка явно разволновалась.

«Он даже не узнавал, как у нее (младшей дочери – прим. ТИ) дела. Пришел скандалить к нам домой, просил какой-то телефон. Я была с внучкой, а он даже на нее не посмотрел. Это все из-за него произошло, из-за этого гада, он как из тюрьмы освободился, всю жизнь ей испортил», – призналась бабушка троих детей.

Как оказалось, мужчина записан отцом только двоих младших детей, и с подсудимой он в браке не состоит.

«Мальчик записан на отца, но он его не признает, говорит не похож на него. А про старшую говорит “платить ничего не буду, она не моя”», – рассказала пенсионерка.

По ее словам, отец детей был осужден за кражу, освободился из мест лишения свободы год назад. Вместе с гражданской женой не жил, но устраивал постоянный скандалы, выносил из дома технику, а когда его не пускали внутрь, начинал выламывать дверь.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я одна у нее, защитить некому. Он бил ее постоянно и вообще всех хотел с балкона выкинуть. Это монстр, а не человек», – считает мать подсудимой.

Она утверждает, что несмотря на то, что младшая дочь подверглась такому зверскому избиению, девочка постоянно зовет маму, и ни разу не вспомнила о том дне, когда мама била ее ногами и заперла на балконе.

«Я хочу, чтобы ее освободили, чтобы она детей растила, помогала как-то», – поделилась женщина.

Судебное заседание было решено провести в закрытом режиме – это связано с тем, что в деле фигурируют малолетние. Сначала в зал суда пригласили бабушку и ее внучку, затем под конвоем провели мать. Журналистам вход запретили. Когда обвиняемая вошла в зал суда, раздался детский смех и радостный возглас ребенка «Мама!».

Рассмотреть дело по существу сегодня так и не удалось, Артюхина заявила, что не успела ознакомиться с материалами дела. Так как срок ее ареста подходил к концу, судья решила рассмотреть вопрос о продлении срока содержания ее под стражей. Поддержав ходатайство гособвинителя, было принято решения оставить многодетную мать в СИЗО до 10 мая.