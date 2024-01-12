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Адвокат замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко обжаловал приговор
О том, что Замглавы МЧС Олег Степущенко обжаловал свой приговор «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Советского суда Казани.
«Жалоба была подана его адвокатом», – уточнили в пресс-службе.
Напомним, 12 декабря в Советском суде Казани вынесли приговор замглаве МЧС Татарстана Олегу Степущенко и предпринимателю Константину Кабальнову по делу о мошенничестве с установкой сирен.
Степущенко суд освободил от наказания по двум статьям за истечением срока давности. А именно по эпизоду с превышением полномочий, повлекшим тяжелые последствия, и по эпизоду с воспрепятствованием предпринимательской деятельности.
Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, по сумме сложения наказаний, Степущенко приговорили к 4,5 года колонии общего режима.
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