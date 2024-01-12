Адвокат замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко обжаловал приговор

О том, что Замглавы МЧС Олег Степущенко обжаловал свой приговор «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Советского суда Казани.

«Жалоба была подана его адвокатом», – уточнили в пресс-службе.

Напомним, 12 декабря в Советском суде Казани вынесли приговор замглаве МЧС Татарстана Олегу Степущенко и предпринимателю Константину Кабальнову по делу о мошенничестве с установкой сирен.

Степущенко суд освободил от наказания по двум статьям за истечением срока давности. А именно по эпизоду с превышением полномочий, повлекшим тяжелые последствия, и по эпизоду с воспрепятствованием предпринимательской деятельности.

Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, по сумме сложения наказаний, Степущенко приговорили к 4,5 года колонии общего режима.