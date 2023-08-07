«Не знаю, что на меня тогда нашло»: В Казани осудили мать, которая избила малолетнюю дочь

Сегодня в Московском районном суде Казани вынесли приговор 34-летней местной жительнице Евгении Артюхиной. Женщину приговорили к 4 годам в колонии общего режима за избиение малолетней дочери.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На приговор пришла мать женщины и ее старшая дочь. Девочка баловалась, и бабушка решила ее успокоить.

«Сейчас тебя заберут за плохое поведение и пойдешь с мамой», – сказала она.

«Хорошо, пойду. Я устала ждать маму, не могу уже ждать», – ответила девочка.

Суд приговорил Артюхину к 4 годам колонии общего режима. Мать обвиняемой не сдержала слез и начала плакать.

«Родителей мучаете, детей мучаете. Зачем такое наказание? За убийство столько не дают», – сказала мать осужденной.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Когда Евгению выводили из зала суда после приговора, она обратилась к журналистам и высказала свою позицию по этому процессу.

«Я никогда детей не била, теперь троих детей будет воспитывать моя мама, в свои-то 69 лет. Теперь ей таскать ребенка с собой на работу, где справедливость? В Камском Устье мать сломала ноги и руки ребенку, ей дали 2 года условно. Я не знаю, что на меня тогда нашло», – сказала она.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, 22 ноября прошлого года женщина поссорилась со своим сожителем, после чего принялась избивать полуторогодовалую дочь руками и ногами, а затем выставила ребенка на неутепленный балкон в одной футболке и подгузнике. Весь процесс она снимала на видео.

«От тебя, единственный твой ребенок, на балконе замерзнет. И подохнет. Я ей устрою райскую жизнь, потому что ты такой. Не был бы таким, нормально бы все было. Сдохнет - похороню, на могилку будешь ходить», - комментировала за кадром автор жестокого ролика.

Запись Артюхина отправила своему сожителю, вскоре ролик попал в Интернет и привлек внимание правоохранителей. В отношении матери сразу же возбудили уголовное дело.

Женщине предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. На время следствия ее отправили в СИЗО. Как выяснилось, женщина уже не раз привлекала внимание сотрудников ПДН.