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В Татарстане вынесли приговор экс-сотруднику инспекции Госстройнадзора за взятку
Бывший сотрудник инспекции Госстройнадзора признан виновным в покушении на получение взятки, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как выяснилось, в октябре 2022 года сотрудники подсудимого нашли нарушения в проектной документации в строительстве фермы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района.
В дальнейшем, общаясь с представителем субподрядчика, выполнявшего работы, сотрудник инспекции предложил тому, несмотря на выявленные нарушения, выдать положительное заключение о результатах проверки за вознаграждение в 250 тысяч рублей.
В свою очередь субподрядчик обратился в полицию и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. В результате, 26 октября, после получения взятки, мужчину задержали в собственном кабинете.
Приговором суда экс-сотруднику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.
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