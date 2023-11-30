В Татарстане вынесли приговор экс-сотруднику инспекции Госстройнадзора за взятку

Бывший сотрудник инспекции Госстройнадзора признан виновным в покушении на получение взятки, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как выяснилось, в октябре 2022 года сотрудники подсудимого нашли нарушения в проектной документации в строительстве фермы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района.

В дальнейшем, общаясь с представителем субподрядчика, выполнявшего работы, сотрудник инспекции предложил тому, несмотря на выявленные нарушения, выдать положительное заключение о результатах проверки за вознаграждение в 250 тысяч рублей.

В свою очередь субподрядчик обратился в полицию и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. В результате, 26 октября, после получения взятки, мужчину задержали в собственном кабинете.

Приговором суда экс-сотруднику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.