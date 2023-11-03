Экс-депутату Госсовета РТ Рустему Хасанову вынесли приговор за хранение наркотиков

Сегодня Московский районный суд Казани вынес приговор бывшему депутату Госсовета РТ Рустему Хасанову. Его обвиняют в хранении наркотиков в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, 17 сентября депутат через интернет приобрел 1,88 грамма мефедрона, стоимостью 4 000 рублей. Продавец сообщил ему место, где спрятал товар. Хасанов отправился по указанным координатам к пожарной части на улице Беломорская и забрал наркотики. На обратном пути он встретил наряд полиции и поспешил избавиться от свертков с запрещенным веществом, однако стражи порядка это заметили.

Депутата арестовывать не стали, он находился под подпиской о невыезде. Как сегодня в суде сообщил его адвокат, Хасанов добровольно и досрочно сам сложил свои полномочия, а также внес добровольное пожертвование в благотворительный фонд.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Защитник добавил, что подсудимый дал признательные показания еще до того, как ему предъявили обвинение. Экс-депутат признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом, ускоренном порядке.

В прениях сторон гособвинение попросило назначить ему наказание в виде одного года и трех месяцев лишения свободы условно. Адвокат же и вовсе попросил прекратить уголовное дело и ограничиться судебным штрафом, ссылаясь на деятельное раскаяние.

В последнем слове Хасанов заявил, что считает, что будет более полезен обществу, не имея статус осужденного.

«Мной впервые совершено преступление такого масштаба. Это была идиотская выходка», – признался он.

Судья удалилась в совещательную комнату, после чего вернулась и огласила приговор. Рустему Хасанову дали один год лишения свободы условно.