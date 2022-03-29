Власти Японии попросят компании не платить за российский газ в рублях

Власти Японии обратятся к национальным компаниям с просьбой не расплачиваться за поставки российского сжиженного природного газа в рублях при поступлении соответствующих просьб от представителей РФ. Об этом заявил генеральный секретарь японского Правительства Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

«<…> в соответствии с договоренностями на уровне „Группы семи“ (G7) мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — подчеркнул генеральный секретарь Кабмина Японии во время пресс-конференции.

При этом политик уточнил, что на данный момент непонятно, подпадают ли поставки СПГ из России под требование рассчитываться за газ в рублях. Последние годы доля РФ в общем объеме японского импорта нефти составляла около 3,6%, а сжиженного природного газа — 8,8%, отмечает агентство.

Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом контрагенты, включая австрийскую компанию OMV и итальянскую Eni, не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. Об отказе стран «Большой семерки» от такого шага проинформировал министр энергетики Германии Петер Альтмайер.