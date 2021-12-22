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Ру Тат
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Путешествия и туризм
22 декабря 2021  12:48

Власти Таиланда запретят въезд для иностранных туристов

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Таиланд временно закрыл въезд для иностранных туристов во все ранее доступные для путешествий провинции, за исключением Пхукета, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Кроме того, местные власти вновь рассматривают возможность введения обязательного карантина для всех въезжающих в страну.

Ранее в Таиланде сократили срок ревакцинации с шести до трех месяцев для повышения коллективного иммунитета на фоне распространения нового штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Он уже выявлен в 106 странах мира.

 

#таиланд #коронавирус #карантин
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