Власти Таиланда запретят въезд для иностранных туристов

Таиланд временно закрыл въезд для иностранных туристов во все ранее доступные для путешествий провинции, за исключением Пхукета, из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Кроме того, местные власти вновь рассматривают возможность введения обязательного карантина для всех въезжающих в страну.

Ранее в Таиланде сократили срок ревакцинации с шести до трех месяцев для повышения коллективного иммунитета на фоне распространения нового штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Он уже выявлен в 106 странах мира.