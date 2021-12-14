Из-за нового штамма коронавируса срок ревакцинации в Таиланде будет сокращен

Таиланд сократит срок ревакцинации с 6 до 3 месяцев для повышения коллективного иммунитета на фоне распространения нового штамма «Омикрон». Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Накануне в Великобритании был зафиксирован первый летальных исход от новой мутации коронавируса.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что новая разновидность коронавируса была выявлена еще у 16 граждан, прибывших в РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все заболевшие «омикроном» находятся в удовлетворительном состоянии.