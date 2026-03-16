Юрист напомнил, что замедление домашнего интернета можно оспорить в суде

Замедление домашнего интернета может быть оспорено в судебном порядке, если это нарушает права потребителя или договор между пользователем и оператором. Об этом рассказал адвокат Олег Зернов, передает РИА Новости.

«Законодательство практически не регулирует вопросы показателей, характеризующих качество телематических услуг связи, то есть скорости интернета, отдавая этот вопрос на разрешение в договоре между провайдером и потребителем. При этом несоблюдение установленных в договоре условий будет являться его нарушением», – подчеркнул юрист.

При этом, по словам адвоката, отношения между пользователем и интернет-провайдером регулируются законодательством о защите прав потребителей. Соответственно, граждане, столкнувшиеся с подобными ограничениями, могут обратиться в суд, акцентировал Зернов.

Ранее «Российская газета» рассказала, что оператор «Дом.ру» в трех городах, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре, начал тестировать механизм ограничения скорости для абонентов проводного интернета, потребляющих избыточные объемы трафика.

Если лимит в 3 терабайта за месяц окажется превышен, скорость доступа к сети принудительно снижают до 50 Мбит/с. Таким образом оператор намерен бороться с пользователями, использующими домашний интернет для коммерческих целей.

Ранее, в феврале, Государственная Дума поддержала закон, обязывающий операторов отключать связь по требованию Федеральной службы безопасности. Сами операторы при таком развитии событий не будут нести ответственности перед абонентами из-за отсутствия связи.