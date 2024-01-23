Власти Казани продлили план «Буран» до конца недели

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Руководство Казани решило еще раз продлить действие плана «Буран» — теперь до 28 января включительно. Об этом сообщил начальник Управления гражданской защиты горисполкома Сергей Чанкин.

Как отметили в мэрии, с начала снегопадов (в период с 17 по 22 января) выпало 49 мм осадков, или 106% от месячной нормы в 46 мм. Расчищать городские дороги от снега каждый день выходят свыше 1 100 единиц техники, из которых более 600 единиц привлечены дополнительно. За последнюю неделю с улиц Казани вывезено 194,4 тыс. тонн снега. Дорожные рабочие и водители работают по 16 часов в сутки. Для них организован подвоз горячего питания.

В крупных УК уборкой дворовых территорий занимаются 1 587 дворников и 170 единиц спецтехники. За последние сутки они убрали 741 двор и 177 кровель. Основной упор делается на очистку выездов с дворовых территорий и подъездов мусоровывозящей техники к контейнерным площадкам, чтобы не допустить навалов ТКО.

Напомним, власти Казани заявили, что 19 января снегопад в городе побил пятилетний рекорд. Из-за непогоды, охватившей всю республику, были перекрыты федеральные дороги в республике, а Минобрнауки рекомендовало школам 22 января перейти на дистант. На оперативном штабе по уборке снега в понедельник заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев рассказал, что на ликвидацию последствий стихии в Казани предварительно потребуется более 2 недель.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил коммунальные службы за их усилия в борьбе со снегопадами.