Минобрнауки РТ распространило рекомендацию на дистант в школах на всю республику

Министерство науки и образования Татарстана распространило рекомендацию о дистанционном обучении на 22 января в школах на всю республику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее временно перевести школьников на дистант порекомендовало Управление образования Казани.

«В связи со сложившимися неблагоприятными климатическими условиями и аномальными снегопадами Минобрнауки РТ рекомендует организовать учебный процесс 22 января (и в последующие дни при необходимости) с применением дистанционных форм обучения», — говорится в сообщении.

При этом если родителям будет не с кем оставить ребенка дома, они могут привести его в школу — в образовательных учреждениях откроют дежурные классы.

В министерстве подчеркнули, что, несмотря на плохую погоду, образовательный процесс в школах ведется в штатном режиме, педагоги выполняют свои функции в полном объеме.

«В случае отсутствия в классе более 20% учащихся, учебную программу, как правило, корректируют, новый материал не изучают, с присутствующими в классе учащимися организовывают работу по повторению ранее пройденного материала.

Кроме того, в образовательных учреждениях рекомендовано провести мероприятия, посвященные повторению правил поведения обучающихся при экстремальных погодных условиях.