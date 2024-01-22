На ликвидацию последствий снегопада в Казани предварительно потребуется более 2 недель

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По предварительным расчетам, на ликвидацию последствий продолжительных снегопадов в Казани понадобится порядка двух недель. Об этом на оперативном штабе по уборке снега рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«В ближайшие дни, по прогнозам Гидрометцентра, осадков не ожидается, дорожные службы продолжат работать в усиленном режиме. Упор будет сделан на расчистку как магистральных, так и второстепенных дорог, внутриквартальных проездов, дорог жилых массивов, подземных и надземных переходов, остановочных карманов и тротуаров», – подчеркнул Куляжев.

Он также поблагодарил дорожные службы за проделанные работы и отметил, что рабочий день водителя спецтехники может достигать 14, а то и 16 часов.

«Однако мы прошли этот экватор зимы, поэтому нет времени расслабляться. Давайте соберемся с силами и приведем город в порядок за предельно короткие сроки», – заключил замруководителя исполкома.

Власти Казани ранее заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.