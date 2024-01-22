Минниханов поблагодарил коммунальные службы за их усилия в борьбе со снегопадами

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Раис Татарстана Рустам Минниханов передал коммунальным службам новые единицы специальной техники, в том числе снегоуборочной. Также руководитель республики поблагодарил работников за их усилия по устранению последствий обильных снегопадов.

«Ребята уже несколько дней работают в авральном режиме, устраняя последствия недавних снегопадов. Спасибо им большое. Пусть новые машины облегчат их непростой труд. Шушы техника авыр хезмәтегезне җиңеләйтсен һәм юлларны кардан тизрәк чистартырга ярдәм итсен! (Пусть новая техника поможет вам облегчить работу и быстрее расчистить дороги после непогоды – перевод с татарского)», – написал Раис РТ в своем телеграм-канале.

Ранее Власти Казани заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Из-за непогоды были перекрыты федеральные дороги в республике, а Минобрнауки рекомендовало школам 22 января перейти на дистант. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска.