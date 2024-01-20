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План «Буран» в Казани продлили до 22 января
В столице Татарстана продлили план «Буран» до 22 января включительно. Дорожные службы задействуют весь свой потенциал для оперативной очистки городских территорий, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
Согласно сведениям Гидрометцентра Татарстана, за последние 3 суток в городе выпало 29 мм осадков – это 63% от месячной нормы.
Среднесуточный выход техники составил 1 054 единицы. Во время снегопадов в первую очередь выполняется разметание и обработка дорог, усиливают работу по вывозу снега. Особое внимание уделят расчистке магистральных и второстепенных дорог, внутриквартальных проездов, в том числе в жилых массивах, остановочных карманов и тротуаров.
Для бесперебойной работы был организован подвоз горячего питания на маршруты уборки дорог для водителей спецтехники. Кроме того, временно ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город, что позволит минимизировать возникновение заторов.
Ранее Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.
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