План «Буран» в Казани продлили до 22 января

В столице Татарстана продлили план «Буран» до 22 января включительно. Дорожные службы задействуют весь свой потенциал для оперативной очистки городских территорий, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Согласно сведениям Гидрометцентра Татарстана, за последние 3 суток в городе выпало 29 мм осадков – это 63% от месячной нормы.

Среднесуточный выход техники составил 1 054 единицы. Во время снегопадов в первую очередь выполняется разметание и обработка дорог, усиливают работу по вывозу снега. Особое внимание уделят расчистке магистральных и второстепенных дорог, внутриквартальных проездов, в том числе в жилых массивах, остановочных карманов и тротуаров.

Для бесперебойной работы был организован подвоз горячего питания на маршруты уборки дорог для водителей спецтехники. Кроме того, временно ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город, что позволит минимизировать возникновение заторов.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.