Вирусолог Альтштейн: Омикрон-штамм может сделать коронавирус более легким заболеванием

Распространение нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в теории может привести к завершению пандемии Covid-19. Об этом заявил главный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн, передает радио Sputnik.

Ученый заметил, что новый вариант коронавируса не успеет распространиться по миру до Нового года. В качестве примера он сослался на более ранний дельта-штамм, которому на это понадобилось около полугода.

Вместе с тем Альтштейн обратил внимание на то, что предварительные данные об омикрон-штамме свидетельствуют: в большинстве случаев он не приводит к тяжелому течению болезни.

«У этого варианта вируса есть такая интересная особенность: у него 32 мутации в главном белке, у него, скорее всего, нестабильный геном, он легко мутирует. Если у него нестабильный геном, то у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию», — заметил он.

При этом исследователь признал, что предположение о меньшей опасности штамма «омикрон» может быть опровергнуто. «<…> будущее может мою гипотезу подорвать, потому что сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно», — уточнил вирусолог.

Кроме того, Альтштейн заметил, что вероятное более легкое течение Covid-19 при заражении омикрон-штаммом дает шанс на завершение пандемии. «Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена», — пояснил он.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Различные страны вводят новые ограничительные меры из-за нового варианта патогена. Он обнаружен во многих государствах. Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с ним.