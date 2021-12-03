Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 38 странах

Новый вариант коронавируса — омикрон-штамм был обнаружен в 38 странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Всемирной организации здравоохранения Марию ван Керкхове.

«Мы получили сообщения [о наличии омикрон-варианта] из 38 стран», — сказала эксперт, пояснив, что речь идет о государствах, расположенных «во всех шести регионах» ВОЗ.

Керкхове рассказала, что потребуется некоторое время для того, чтобы выяснить, связан ли рост числа госпитализаций в ЮАР с новым штаммом.

Также она отметила, что на сегодня нет ясности в том, как воздействуют на новую разновидность коронавируса имеющиеся вакцины.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с новым штаммом коронавирусной инфекции.