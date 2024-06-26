«Вину не признаю»: Кирилл Доронин прокомментировал дело Finiko в суде

Сегодня Вахитовский суд Казани закончил предъявлять обвинение основателю пирамиды Finiko Кириллу Доронину и девяти его соратникам. Доронина, как и всю верхушку Finiko, обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Все подсудимые рассказали, что с обвинением не согласны и они не понимают в чем их обвиняют. Первым об этом высказался Кирилл Доронин. Мужчина был очень серьезным во время объяснения своей позиции, хотя перед началом заседания он рисовал сердечки на стекле.

Во время предварительного следствия вину подсудимые не признавали.

Напомним, в настоящее время ущерб по делу насчитывает около 209 млн рублей. К слову, на стадии возбуждения уголовного дела в 2020 году ущерб составлял около 80 млн. В июле 2021 года Кирилла Доронина задержали и пирамида перестала выплачивать деньги.

Уголовное дело на основателей финансовой пирамиды Finiko возбудили в декабре 2020 года. Об этом тогда сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. С августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии люди вносили деньги в организацию, которые потом преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. Клиентам гарантировалось увеличение дохода до 25% в месяц. Злоумышленники действовали во многих регионах России, в том числе в Татарстане.

Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах не зарегистрирована. Злоумышленники привлекли десятки миллионов, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

В конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала в суд Казани дело финансовой пирамиды Finiko. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

«Татар-информ» также рассказывал, что Вахитовский суд вынес приговор по делу «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Несмотря на то, что гособвинение запросило для Нуриевой 6 лет и 6 месяцев колонии, судья приговорил ее к наказанию в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски были оставлены без рассмотрения.

Нуриеву признали виновной в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве. Пользуясь своей популярностью, она рекламировала финансовую пирамиду Finiko, которая якобы путем торговли на бирже, должна была преумножить вклады участников пирамиды.