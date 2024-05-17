В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор «звездочнице» Лилии Нуриевой

В Вахитовском районном суде Казани сегодня огласили приговор «звездочнице» Finiko Лилии Нуриевой.

«Признать виновной и назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски оставить без рассмотрения», – сказал судья.

Отметим, что гособвинение требовало для Нуриевой 6,5 лет колонии.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Во время заседания Нуриева заявила, что понимает уровень своей ответственности.

«Я понимаю уровень своих деяний. Прошу не назначать по возможности наказание в виде лишения свободы, не разлучать с моей семьей. У меня есть опыт в области бизнес-предпринимательства и в сфере недвижимости, могу выплачивать свой долг, работать. Думаю, что в ближайшее время смогу рассчитаться с долгом. Понимаю, что у человеческой глупости и жадности нет предела, но все, что ни делается – все к лучшему», – сказала она.

Нуриева дала показания против предполагаемых лидеров Finiko. Она раскаялась в содеянном и, по заявлениям адвоката, расплатилась не только временем и деньгами, но и своим здоровьем.

«Лилия очень хотела возместить ущерб, но, учитывая еще шестерых фигурантов, возмещать его следует всем», – поделилась адвокат.

Лилия Нуриева – одна из ключевых фигур в деле финансовой пирамиды Finiko. С августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии люди вносили деньги в организацию, которые потом якобы преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.

Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах не зарегистрирована. Таким образом, злоумышленники привлекли около 80 млн рублей, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.

По версии следствия, Лилия Нуриева занималась продвижением проекта Finiko, в числе лидеров которой был и Кирилл Доронин. Основатели финансовой пирамиды искали опытных людей для рекламы своего проекта – так Нуриева и попала в мир криптовалют и «выгодных» инвестиций. В проекте Лилия Нуриева достигла высот и получила «звезду». Следствие уверено, она заранее знала о том, что обогатиться в Finiko никто из вкладчиков не сможет, а также обещала им нереальные ежедневные проценты прибыли. Все делалось лишь для привлечения внимания.

В сентябре 2021 года Нуриевой, как и двум другим «звездочникам» организации – Ильгизу Шакирову и Дине Габдуллиной – было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее выяснилось, что Лилия Нуриева и сама потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в Finiko. По словам адвоката, девушка продала свой дом, участок и автомобиль. Полученные деньги она вложила в финансовую организацию.

В конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала дело финансовой пирамиды Finiko в суд Казани, а 8 мая Вахитовский суд Казани продлил меру пресечения сооснователю пирамиды Finiko Кириллу Доронину и девяти его соратникам. Им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.