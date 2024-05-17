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В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор «звездочнице» Лилии Нуриевой
В Вахитовском районном суде Казани сегодня огласили приговор «звездочнице» Finiko Лилии Нуриевой.
«Признать виновной и назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски оставить без рассмотрения», – сказал судья.
Отметим, что гособвинение требовало для Нуриевой 6,5 лет колонии.
Во время заседания Нуриева заявила, что понимает уровень своей ответственности.
«Я понимаю уровень своих деяний. Прошу не назначать по возможности наказание в виде лишения свободы, не разлучать с моей семьей. У меня есть опыт в области бизнес-предпринимательства и в сфере недвижимости, могу выплачивать свой долг, работать. Думаю, что в ближайшее время смогу рассчитаться с долгом. Понимаю, что у человеческой глупости и жадности нет предела, но все, что ни делается – все к лучшему», – сказала она.
Нуриева дала показания против предполагаемых лидеров Finiko. Она раскаялась в содеянном и, по заявлениям адвоката, расплатилась не только временем и деньгами, но и своим здоровьем.
«Лилия очень хотела возместить ущерб, но, учитывая еще шестерых фигурантов, возмещать его следует всем», – поделилась адвокат.
Лилия Нуриева – одна из ключевых фигур в деле финансовой пирамиды Finiko. С августа 2019 года неизвестные от имени компании Finiko предлагали людям возможность пассивного заработка. По их стратегии люди вносили деньги в организацию, которые потом якобы преумножались путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки.
Между тем компания Finiko не обладала лицензией форекс-дилера, в государственном реестре и в налоговых органах не зарегистрирована. Таким образом, злоумышленники привлекли около 80 млн рублей, которые распределяли между вкладчиками по принципу финансовой пирамиды.
По версии следствия, Лилия Нуриева занималась продвижением проекта Finiko, в числе лидеров которой был и Кирилл Доронин. Основатели финансовой пирамиды искали опытных людей для рекламы своего проекта – так Нуриева и попала в мир криптовалют и «выгодных» инвестиций. В проекте Лилия Нуриева достигла высот и получила «звезду». Следствие уверено, она заранее знала о том, что обогатиться в Finiko никто из вкладчиков не сможет, а также обещала им нереальные ежедневные проценты прибыли. Все делалось лишь для привлечения внимания.
В сентябре 2021 года Нуриевой, как и двум другим «звездочникам» организации – Ильгизу Шакирову и Дине Габдуллиной – было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее выяснилось, что Лилия Нуриева и сама потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в Finiko. По словам адвоката, девушка продала свой дом, участок и автомобиль. Полученные деньги она вложила в финансовую организацию.
В конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала дело финансовой пирамиды Finiko в суд Казани, а 8 мая Вахитовский суд Казани продлил меру пресечения сооснователю пирамиды Finiko Кириллу Доронину и девяти его соратникам. Им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
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