Обвинение просит отправить «звездочницу» Finiko Нуриеву в колонию на 6,5 лет

Сегодня в Вахитовском суде Казани прошли прения по делу «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Гособвинение запросило для Нуриевой 6 лет и 6 месяцев колонии.

«Конечно, все вышесказанное справедливо. Нуриева виновна полностью, но прошу суд учесть то обстоятельство, что она состояла в пирамиде только 6 месяцев, тогда как пирамида существовала много лет. Кроме того, она - единственная из "звезд", кто вложил свои собственные деньги», – отметил на заседании адвокат.

Лилию Нуриеву обвиняют в участии в организованном преступном сообществе и мошенничестве. Пользуясь своей популярностью, она рекламировала финансовую пирамиду Finiko, которая якобы путем торговли на бирже, должна была преумножить вклады участников пирамиды. Ущерб от ее действий оценивается в 206 млн рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-Информ»

По версии следствия, талант в сетевом маркетинге у Нуриевой разглядели создатели Finiko, в числе которых был и Кирилл Доронин. Они искали опытных людей для рекламы своего проекта – так Нуриева и попала в мир криптовалют и «выгодных» инвестиций.

В проекте Лилия Нуриева достигла высот и получила «звезду». По версии следствия, она успешно занималась продвижением и распространением проекта. Следствие уверено, она заранее знала о том, что обогатиться в Finiko никто из вкладчиков не сможет, а также обещала им нереальные ежедневные проценты прибыли. Все делалось лишь для привлечения внимания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский суд отправил в СИЗО Лилию Нуриеву. Также как и двум другим «звездочникам» организации – Ильгизу Шакирову и Дине Габдуллиной – ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тогда суд посчитал доводы следствия обоснованными и отправил Нуриеву в СИЗО до 28 сентября.

Чуть позже адвокат Нуриевой сообщил «Татар-информу», что она и сама потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в Finiko. По его словам, девушка продала свой дом, участок и автомобиль. Полученные деньги она вложила в финансовую организацию. Более того, 8 августа она сама подала заявление в полицию на Кирилла Доронина, а 6 сентября вновь обратилась к полицейским за помощью с тем же вопросом.

Отметим, что в конце апреля 2024 года Генпрокуратура передала в суд Казани дело финансовой пирамиды Finiko. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.