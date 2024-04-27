Генпрокуратура передала в суд Казани дело финансовой пирамиды «Финико»

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Кирилла Доронина, Ильгиза Шакирова, Дины Ахметзяновой и ряда других лиц, причастных к делу финансовой пирамиды «Финико». Уголовное дело направлено в Вахитовский суд Казани.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере», – передает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2018 года по 2021 год Доронин совместно с иными лицами создал преступное сообщество. В его состав вошли Шакиров, Ахметзянова, Семыкин, Ларионова, Бозоева, Галущенко, Самбуев, Серикова, Казачкова и иные лица.

Организация состояла из семи структурных подразделений. «Административное» располагалось в Казани, шесть «региональных» – на территории субъектов РФ. В указанный период соучастники похитили свыше 209 млн рублей, полученных от вкладчиков интернет-проекта «Финико».