Вильфанд допустил, что 2025-й может войти в пятерку самых теплых годов в истории

Булак летом 2024 года

Фото: © «Татар-информ»

Текущий, 2025 год может стать одним из самых теплых за всю историю наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Связано это с тем, что последние годы становятся всё теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов. К сожалению, пока еще не удалось стабилизировать этот процесс», – пояснил метеоролог.

«Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (слой, соприкасающийся с атмосферой, – прим. Т-и) хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы: передаваемое тепло от океанов способствует повышению температуры воздуха», – добавил он.

Вместе с тем Вильфанд уточнил, что точно сказать, какое именно место займет 2025-й среди самых теплых годов, станет возможно только во второй его половине.

При этом, по оценке научного руководителя Гидрометцентра РФ, в среднем на территории России за десять лет годовая температура повысилась на 0,45 градуса.

«Если сравнить два тридцатилетия – с 1961 по 1990 и с 1991 по 2020 годы, то оказывается, что средняя месячная температура в январе повысилась более чем на три градуса: была -9,3, а стала -6,2. Это касается и летних температур», – констатировал ученый.