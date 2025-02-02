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Общество 2 февраля 2025 15:31

На Земле наблюдают природное явление, которое может отразиться на температуре

На Землю «пришло» Ла-Нинья - природное явление, которое связано со снижением температуры воды в Тихом океане, рассказал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, чьи слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что при Ла-Ниньо тепло из океана уходит в атмосферу, а при его отсутствии наоборот – из атмосферы в океан. Иными словами, при Эль-Ниньо резко повысится температура на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Как следствие, такое явление отразится и на погоде, причем на всей планете. Влияние будет ощутимо до апреля.

По его словам, второй раз в 2025 году Эль-Ниньо не должно возвратиться, но 100-процентной гарантии дать нельзя.

Последний раз Эль-Ниньо «приходило» на Землю в мае 2023 года и фиксировалось до апреля 2024-го включительно. Причем после «ухода» природного явления на Земле остались последствия. Так, 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

#роман вильфанд #погода #прогноз #земля
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