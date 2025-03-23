Шадриков пожелал всем работникам метеослужб точных прогнозов

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Вот уже более 190 лет метеорологи России ежедневно смотрят в будущее, чтобы защитить в настоящем интересы государственной безопасности и экономики. Об этом заявил министр экологии Татарстана Александр Шадриков, поздравляя с профессиональным праздником работников гидрометеорологических служб

«Ваш труд – это не только цифры, графики и прогнозы. Именно ваши данные и аналитика должны помогать людям чувствовать себя уверенно в мире, где природа порой преподносит сюрпризы», - подчеркнул он.

Шадриков также отметил, что каждый прогноз метеорологов – это не просто информация, это надежда для сельского хозяйства, для авиации, судоходства и наземного транспорта.

«Ежедневно результат вашей работы помогает в принятии решений и заботе о собственном здоровье миллионам жителей нашей страны. Именно от точности метеорологических прогнозов напрямую зависит работа всех сфер жизнеобеспечения республики, благополучие нашего Волжско-Камского каскада – крупнейшей транспортно-энергетической системы страны», - заявил глава Минэкологии РТ.

Готовность действовать в нужное время, оперативно принимать меры по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду, прогнозировать и предлагать оптимальные варианты – вот те задачи, с которыми не справиться без точных метеорологических анализов, расчетов и исследований, считает Шадриков.

Он также пожелал всем работникам метеослужб новых успехов, точных прогнозов, крепкого здоровья и всего самого доброго.