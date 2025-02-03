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Общество 3 февраля 2025 09:24

Гидрометцентр РФ: 2025 год может войти в пятерку самых жарких за историю

Гидрометцентр РФ: 2025 год может войти в пятерку самых жарких за историю
Фото: © «Татар-информ»

Согласно предварительным прогнозам ученых, 2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете за всю историю метеорологических наблюдений, но не установит рекорд. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку-пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет», — отметил исследователь.

«Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года», — пояснил Вильфанд.

Ранее метеоролог сообщил, что на Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, при котором тепло из атмосферы усиленно уходит в океан. Однако из предварительного прогноза следует, что оно окажется непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле.

По информации Гидрометцентра РТ, начало февраля в Татарстане окажется на шесть градусов теплее климатической нормы, а последний зимний месяц в целом — на один градус.

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#прогноз погоды #аномальная жара #роман вильфанд #глобальное потепление
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