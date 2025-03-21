news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 21 марта 2025 20:46

В Татарстане конец марта окажется теплее нормы на пять градусов

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане конец марта окажется теплее нормы на пять градусов
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в третьей декаде марта будет на пять градусов выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 21 по 30 марта равняется -2,0 градуса, а для Казани – -1,3 градуса. Таким образом, средние температуры составят +3,0 и +3,7 градуса соответственно.

При этом середина марта в регионе тоже должна была оказаться теплее климатической нормы на те же пять градусов.

читайте также
Середина марта в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов
Середина марта в Татарстане окажется теплее нормы на пять градусов
#гидрометцентр рт #аномальное тепло
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

20 марта 2025
«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

20 марта 2025