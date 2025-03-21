В Татарстане конец марта окажется теплее нормы на пять градусов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха в третьей декаде марта будет на пять градусов выше климатической нормы. Соответствующий прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 21 по 30 марта равняется -2,0 градуса, а для Казани – -1,3 градуса. Таким образом, средние температуры составят +3,0 и +3,7 градуса соответственно.

При этом середина марта в регионе тоже должна была оказаться теплее климатической нормы на те же пять градусов.