Bloomberg: 2024-й может стать самым жарким годом за историю наблюдений

Эль-Ниньо 1997 года

Фото: Wikipedia.org

Наступивший 2024 год может побить рекорд 2023-го и стать самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом со ссылкой на экспертов пишет агентство Bloomberg.

Еще до окончания 2023-го Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала его самым жарким годом за всю историю наблюдений, потому что в период с января по октябрь глобальные температуры были примерно на 1,4 градуса выше среднего доиндустриального показателя.

В свою очередь Британская метеорологическая служба допустила, что в 2024 году температура превысит средний доиндустриальный показатель более чем на 1,5 градуса.

Температурные рекорды в этом году, как и в минувшем, будут связаны в том числе с явлением Эль-Ниньо — повышением температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Обратный процесс охлаждения этого слоя носит название Ла-Нинья, существует и нейтральная фаза.

В 2023 году почти каждый месяц был теплее, чем в среднем за 1991–2020 годы, а июнь, июль, август, сентябрь, октябрь и ноябрь оказались самыми жаркими за историю наблюдений. Июль вообще стал самым теплым месяцем из описанных метеорологами, а 6 июля оказалось самым жарким днем.

При этом старший научный сотрудник Национального управления океанических и атмосферных исследований США Майкл Макфаден обратил внимание на «задержку между нагреванием тропической части Тихого океана и повышением глобальной приземной температуры». Соответственно, поясняет Bloomberg, второй год под влиянием Эль-Ниньо часто оказывается теплее первого.

Руководитель Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас в прошлом году заявил, что 2024-й будет «еще теплее», чем его предшественник. ВМО спрогнозировала увеличение осадков в зимний период в Южной Америке, Центральной и Восточной Азии. Также будут усиливаться экстремальные явления, такие как засухи или наводнения.

Ранее о том, почему 2024 год будет очень теплым, подробно рассказал профессор Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.