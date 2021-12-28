Вице-спикер СовФеда заявил о праве России применять армию при нападении на своих граждан

Россия не планирует никакой военной операции на территории Украины, но она вправе использовать армию для защиты своих граждан за рубежом, если им будет что-то угрожать. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, сообщает «Интерфакс».

«Нет и еще раз нет, Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины», — сказал Косачев, отвечая на вопрос о вероятной подготовке нападения на соседнюю страну.

По мнению политика, первой Россия никогда ни на кого не нападала и вряд ли подобное когда-нибудь произойдет впредь. При этом вице-спикер напомнил, что в России следят за развитием ситуации вокруг Донбасса. По его словам, «Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем».

«Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон „Об обороне“. Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом», — сказал Косачев.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. Эта проблема стала ключевой темой двухчасового онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Российский МИД передал США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. На традиционной пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО на восток.