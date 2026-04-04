Весенняя миграция птиц: грачи прилетели раньше, а скворцам негде гнездиться

Аномально теплая весна пришла в Татарстан, а с ней в республику вернулись скворцы, жаворонки, зяблики. Радость от возвращения перелетных птиц омрачает «жилищный кризис» – в городах им не хватает мест для гнездования. Чем опасны вороны в мае и почему на казанских свалках поселились орланы, «Татар-информ» узнал у орнитологов.





Грачи-первопроходцы, серые цапли и чайки-хохотуньи

В этом году весенняя миграция птиц в Татарстане стартовала с опережением графиков. Всему виной аномально теплый март, который повторил сценарий прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщил президент Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол», инженер-орнитолог УК «ПЖКХ» доктор биологических наук Ильдар Еналеев.

«В связи с тем, что весна, как и в прошлом году, аномально ранняя, 8-9 марта с юга прилетели первые грачи. Я наблюдал их в Казани. По моим данным, они прилетели на неделю раньше среднестатистических сроков», – сообщил орнитолог.

Следом за грачами в республику потянулись и другие перелетные виды, которые обычно возвращаются позже. В конце марта в окрестностях Казани были замечены цапли.

«Появились и другие птицы, которые прилетают в более поздние сроки. Серую цаплю я наблюдал первый раз в конце марта. Также прилетели скворцы, чайки-хохотуньи. Этой весной птицы возвращаются в наш регион на гнездование примерно на неделю – 10 дней раньше времени», – сказал Еналеев.

Скворцы в Борисоглебском и наболевший «жилищный вопрос»

На вопрос о том, не пострадают ли пернатые в случае внезапных заморозков, орнитолог ответил, что «природа наделила их уникальным механизмом предсказания погоды, который по точности превосходит человеческие технологии».

«У них работает четкий прогноз погоды, не как у людей. Птицы знают погоду на неделю – 10 дней вперед. Каким образом, науке неизвестно. По экспериментальным данным, по поведению птиц видно, что прогноз они составляют гораздо лучше, чем люди. И перемещаются соответственно климатическим условиям и продолжительности светового дня», – подчеркнул Еналеев.

По словам заведующего кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ, доктора биологических наук, профессора Ильгизара Рахимова, в Татарстане сейчас наблюдается массовый прилет птиц.

«Самое приятное – прилетели скворцы. Уже в эти выходные их видели около скворечников, в зоне жилой застройки. В частности, в поселке Борисоглебское – мне присылали фотографии и видео. Так что весна наступила, скворцы прилетели. Кроме скворцов прилетели жаворонки и зяблики. Ну и, собственно, процесс пошел», – сообщил он.

Однако численность скворцов в городской черте вызывает опасения у специалистов. Основная причина – отсутствие подходящих мест для вывода птенцов.

«Птицам негде гнездиться. Старые деревья с дуплами вырубают в целях безопасности, а новые жилища в виде искусственных домиков-скворечников для них никто не делает и не вешает. А если и развешивают, то это мизер по сравнению с тем, что нужно», – подчеркнул профессор КФУ.

Скворцы уничтожают гусениц шелкопряда, а воробьи – санитары садов

По словам Ильгизара Рахимова, настоящим открытием прошлого теплого сезона стала встреча с птицей, которую в Татарстане не видели более полувека.

«В прошлом году была уникальная встреча белоголового сипа. Это вообще крупный хищник-падальщик. Обычно он обитает в горной области. Эта птица, которая последний раз залетала к нам лет 50-60 назад. И вот мы встретили целую группу птиц в Бугульминском районе», – рассказал он.

Многолетнее снижение численности воробьев, которое беспокоило орнитологов, в Казани замедлилось.

«Их стало меньше, но мы заметили тенденцию – воробьи постепенно начинают восстанавливать свою численность. Это положительный факт. То есть их пока еще мало, в черте города можно встретить не больше нескольких сотен. Для миллионного города это, конечно, очень мало, на самом деле их должно быть сотни тысяч», – заметил Рахимов.

По словам орнитолога, скворцы и воробьи приносят большую пользу. Первые активно уничтожают гусениц шелкопряда, поедающего листву деревьев, а вторые – санитары садов.

«Воробьи, кроме того, что они поедают насекомых, в огромном количестве съедают семена ненужных сорных растений – лебеды, птичьего горца, мятлика», – рассказал Ильгизар Рахимов.

Эксперимент на «Восточном»: канюки против чаек

Одной из самых острых проблем для городских окраин по-прежнему остаются стаи птиц-падальщиков на мусорных полигонах. В последние годы зимующих птиц в окрестностях Казани становится больше из-за подобной кормовой базы. Для борьбы со стаями птиц на полигоне «Восточный» проводится интересный эксперимент.

«Полигон стал зоной, свободной от птиц. Этого удалось достичь благодаря внедрению биорепеллентации – использованию обученных хищных птиц», – отметил Еналеев, который курирует данный проект.

По его словам, с октября 2025 года на полигоне «Восточный» стай птиц нет благодаря использованию двух «служебных» птиц – канюков. Это хищники из семейства ястребиных, чье присутствие создает для других пернатых зону постоянной опасности, заставляя их покидать территорию. Однако проблема концентрации птиц на городских свалках еще не решена. Стаи перемещаются туда, где есть открытый доступ к отходам.

«К сожалению, есть несанкционированные свалки, они там кормятся. Птицы кормятся и на переполненных мусорках во дворах», – добавил Еналеев.

Интересно, что кормовая база свалок привлекает не только ворон и чаек, но даже таких редких хищников, как орланы-белохвосты. Поэтому они остались минувшей зимой в городе.

«Раз есть корм, которым он вполне доволен, зачем лететь за тысячи километров? Халява, извините… Это называется экономия жизненной энергии», – заметил Ильгизар Рахимов.

Орнитолог посоветовал не украшать скворечники и опасаться ворон

Напоследок казанский орнитолог дал несколько практических советов татарстанцам, желающим помочь птицам. Во-первых, вешать скворечники еще не поздно – впереди прилет мухоловок и горихвосток. Но в этом деле важен минимализм.

«Скворечники нужно вешать обязательно в парках, чтобы леток (отверстие-вход, – прим. Т-и) смотрел в южном направлении, и никаких приукрашиваний. Я всегда предупреждаю – никаких подрисовываний окошечек, звездочек, солнышек. Птицы любят укромные места. Домики должны быть выполнены из дерева», – пояснил орнитолог.

Во-вторых, скоро начнется период «слетов» – птенцов, покинувших гнездо. Профессор рекомендовал помогать слеткам лишь при явной опасности.

«Единственное, что мы можем сделать, – поднять птенца и посадить его на ветку, чтобы не задрали собаки и кошки. Тогда мы сделаем благородное дело – спасем им жизнь», – сказал Ильгизар Рахимов.

А еще весной людям стоит опасаться ворон, которые в апреле-мае начинают яростно защищать свое потомство, отгоняя случайных прохожих от гнезд.

«Ворона-родитель обычно, услышав крик своего птенца, может спикировать, напугать людей. Но глаза они не выклевывают. Вороны достаточно осторожны, знают предел допустимого», – подчеркнул Рахимов.

В ближайшее время орнитологи ждут массового прилета водоплавающих птиц, а в мае «эпопею с миграцией» завершат соловьи и стрижи.