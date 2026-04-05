Казанский орнитолог сообщил о возвращении цапель, скворцов и чаек

В этом году весенняя миграция птиц в Татарстане стартовала с опережением графиков. Всему виной аномально теплый март, который повторил сценарий прошлого года. Об этом «Татар-информу» сообщил президент Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол», инженер-орнитолог УК «ПЖКХ», доктор биологических наук Ильдар Еналеев.

«В связи с тем, что весна, как и в прошлом году, аномально ранняя, 8-9 марта с юга прилетели первые грачи. Я наблюдал их в Казани. По моим данным, они прилетели на неделю раньше среднестатистических сроков», – сообщил орнитолог.

Следом за грачами в республику потянулись и другие перелетные виды, которые обычно возвращаются позже. В конце марта в окрестностях Казани были замечены цапли.

«Появились и другие птицы, которые прилетают в более поздние сроки. Серую цаплю я наблюдал первый раз в конце марта. Также прилетели скворцы, чайки-хохотуньи. Этой весной птицы возвращаются в наш регион на гнездование примерно на неделю – 10 дней раньше времени», – сказал Еналеев.

