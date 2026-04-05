Казанский орнитолог: скворцам в городах не хватает подходящих мест для вывода птенцов

Массовый прилет птиц наблюдается сейчас в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщил заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов.

«Самое приятное – прилетели скворцы. Уже в эти выходные их видели около скворечников, в зоне жилой застройки. В частности, в поселке Борисоглебское – мне присылали фотографии и видео. Так что весна наступила, скворцы прилетели. Кроме скворцов прилетели жаворонки и зяблики. Ну и, собственно, процесс пошел», – рассказал он.

Однако численность скворцов в городской черте вызывает опасения у специалистов. Основная причина – отсутствие подходящих мест для вывода птенцов.

«Птицам негде гнездиться. Старые деревья с дуплами вырубают в целях безопасности, а новые жилища в виде искусственных домиков-скворечников для них никто не делает и не вешает. А если и развешивают, то это мизер по сравнению с тем, что нужно», – подчеркнул профессор КФУ.

