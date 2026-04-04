На полигоне «Восточный» в Казани стаи птиц-падальщиков разогнали хищные канюки

Одной из проблем для окраин Казани по-прежнему остаются стаи птиц-падальщиков на мусорных полигонах. В последние годы зимующих птиц в окрестностях Казани становится больше из-за подобной кормовой базы. Для борьбы со стаями птиц на полигоне «Восточный» проводится интересный эксперимент.

«Полигон стал зоной, свободной от птиц. Этого удалось достичь благодаря внедрению биорепеллентации – использованию обученных хищных птиц», – сообщил «Татар-информу» президент Союза любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц «Русский сокол», инженер-орнитолог УК «ПЖКХ» доктор биологических наук Ильдар Еналеев.

По его словам, с октября 2025 года на полигоне «Восточный» стай птиц нет благодаря использованию двух «служебных» птиц – канюков. Это хищники из семейства ястребиных, чье присутствие создает для других пернатых зону постоянной опасности, заставляя их покидать территорию. Однако проблема концентрации птиц на городских свалках еще не решена. Стаи перемещаются туда, где есть открытый доступ к отходам.

«К сожалению, есть несанкционированные свалки, они там кормятся. Птицы кормятся и на переполненных мусорках во дворах», – добавил Еналеев.

Интересно, что кормовая база свалок привлекает не только ворон и чаек, но даже таких редких хищников, как орланы-белохвосты. Поэтому они остались минувшей зимой в городе.

